滲水辦提醒市民提防偽冒信件　澄清李氏建築工程非該處顧問

由食物環境衞生署及屋宇署組成負責處理樓宇滲水個案的聯合辦事處（聯辦處）指，近日收到市民查詢該處曾否發出信件，將委派合約顧問「李氏建築工程有限公司」到他們的處所進行調查。發言人澄清，上述公司並不是該處的合約顧問，而有關個案已交由警方跟進調查。發言人提醒市民提高警覺。

滲水辦曾測試以紅外線、微波、雷達等技術找出滲水源頭。（資料圖片）

發言人表示，聯辦處調查滲水個案一般分三個階段進行。聯辦處人員會到相關處所進行第一階段及第二階段的調查，倘未能找出滲水原因，該處會在第三階段的調查委派合約顧問公司到相關處所調查及進行測試，並會先致函予有關處所的住戶，告知有關安排、提供負責有關個案的聯辦處人員和顧問公司職員的姓名及聯絡電話，以及夾附顧問公司職員證的樣本。顧問公司職員到有關處所調查時均會帶備其職員證，以資識別及供市民核實其身分。該職員證由聯辦處簽發，並列出聯辦處及合約顧問公司的聯絡電話，以便市民查詢。



聯辦處提醒市民，如對任何聯辦處信件的真確性或顧問公司職員的身分有懷疑，可致電聯辦處（電話號碼：3691 8479（香港區）；3156 1942（九龍區）；3104 2571（新界東）；2382 5682（新界西））。