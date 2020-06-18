鄭裕彤子女邀學者　口述歷史著成傳記

已故周大福集團和新世界發展創辦人鄭裕彤約三年前逝世，四位子女為紀念父親，邀請了社會學博士王惠玲和歷史學博士莫健偉，以口述歷史形式寫成傳記《鄭裕彤傳——勤、誠、義的人生實踐》。 傳記花四年時間撰寫，兩位學者和58位鄭裕彤身邊的人士訪談，包括家人、朋友、員工和合作夥伴，又翻查傳媒專訪、舊檔案、政府統計報告等。王惠玲指，受邀寫傳記時鄭裕彤卧病在床不便受訪，於是透過其他人憶述他的為人和生平，而書中不只描寫了鄭裕彤當年的奮鬥經歷，亦反映出他身處那個時代香港的社會面貌和商界生態。

社會學博士王惠玲（左二）和歷史學博士莫健偉（右一），以口述歷史形式寫成傳記《鄭裕彤傳——勤、誠、義的人生實踐》。（陳家怡攝）

港大社會學博士王惠玲和港大歷史學博士莫健偉以四年時間撰寫傳記，他們和58位鄭裕彤身邊的人士訪談，包括家人、朋友、員工和合作夥伴，又翻查傳媒專訪、舊檔案、政府統計報告等。鄭裕彤生前涉獵生意包括金飾、珠寶和地產等，兒子鄭家成透露希望為父立傳記，但要求不炫耀財富，而是記錄他的人生經歷，傳承他的精神價值。

反映香港社會面貌、商界生態

王惠玲過去有不少研究口述歷史的工作，她在新書發布會上表示，受邀寫傳記時鄭裕彤卧病在床不便受訪，於是透過其他人憶述他的為人和生平。她表示，書中不只描寫了鄭裕彤當年的奮鬥經歷，亦反映出他身處那個時代香港的社會面貌和商界生態。

莫健偉表示在訪談過程曾遇到困難，受訪者能形容鄭裕彤性格，但難以敘述他的人生，因此會請受訪者分享個人經歷，以及和鄭裕彤相處點滴，令受訪者容易詳述有關鄭裕彤的過去。

王惠玲（左二）表示，書中不只描寫了鄭裕彤當年的奮鬥經歷，亦反映出他身處那個時代香港的社會面貌和商界生態。（陳家怡攝）

王惠玲說，周大福前董事何伯陶憶述他年輕時在周大福打工，何伯陶仍拒絕金舖以高薪挖角。因為何伯陶為周大福拼搏，鄭裕彤曾借錢給未有經濟能力的他結婚，可見二人之間的情誼深厚，不只是主僱關係。

新書發布會上，中大市場榮休講座教授李金漢指出，鄭裕彤是非常值得學習的長輩，在大學教育上貢獻良多。他在1977年資助發展中大的工商管理碩士課程，和學生分享心得時說過處世哲學為「守信用，重諾言，做事勤懇，處世謹慎，飲水思源，不應見利忘義。」受訪者憶述的鄭裕彤眼光遠大，曾經和他共事的李金漢透露，鄭裕彤的口頭禪是「我唔知」，然後發表己見，反映他謙虛個性。

王惠玲表示，鄭裕彤從商生涯曾經多次「撲過去接手危機」，包括在80年代香港前途談判時，投資興建無人投標的會展中心，以及在臨近1997年，接手完成第二期會展工程，趕及興建場地舉行香港回歸交接儀式。王惠玲描述鄭裕彤不是見到「危」就逃走，而是見到他對香港的信心和對社會的承擔。

傳記邀請多位商界名人寫序，包括恒基兆業地產集團創辦人李兆基和長和系創辦人李嘉誠。王惠玲表示，鄭裕彤在多位生意合作夥伴心目中都是豪俠形象，經常化解糾紛達致合作成功，在生意圈如魚得水。