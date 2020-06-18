黎智英欲赴美國不果｜官：憂黎若染新冠肺炎阻審期　拒改保釋條件

壹傳媒創辦人黎智英被指涉及多宗案件，包括於2017年恐嚇男記者。他獲准保釋，但在刑事恐嚇案的保釋條件包括不可離港。他上周五由請更改保釋條件，暫准他離港到美國，被法官拒絕。法官今(18日) 下判詞解釋，指黎稱赴美的行程非必須，且美國目前是最多人確診新冠肺炎的國家，若黎赴美受感染，其8月的審期勢必延誤，遂拒絕更改其保釋條件。

欲探外孫及洽談收購酒店業務

判辭透露，72歲的黎智英早前申請暫撤銷禁離港的保釋條件，讓他於本年6月24日至下月19日到美國，探望其在美國女兒，和剛出生的外孫，以及就《蘋果日報》英文版，和當時傳媒代表會面，並洽談收購當地酒店的業務。

黎智英上星期申請保釋被拒，法官今下判詞解釋。(資料圖片)

惟法官認為，黎赴美的行程並非必須，又指他若要當時傳媒代表會面，可以由下屬代表，或透過互聯網和對方會面。

官指黎屬易受感染年齡層

法官又指，美國為現時最多新冠肺炎確診個案的國家，黎打算去美國的多個地方，疫情亦嚴重。黎亦屬易受感染的年齡層。若他在美國或返港後確診，刑事恐嚇案8月的審訊勢必延誤。

對於控方引述報章的報道，指美國日後或不引渡逃犯到香港。法官認為這問題在是次申請中，非重要的考慮因素。

案件編號：HCCP 289/2020