逾千間餐廳下月中晚市7折　有「黃店」拒加入：本身已七五折

港府全民派發1萬元計劃下周日（21日）開放申請，財政司司長陳茂波今（18日）聯合飲食業界代表會見傳媒，透露飲食業界將推出「史無前例」大優惠，逾千計以上餐廳於下月中起，將於晚市提供套餐或全單7折、8月則有8折等折扣減免，期望鼓勵消費，名單稍後公布。 有「黃店」表明近期已推出優惠，不會再參與其中。亦有食店指，需要計算成本效益才決定加入與否。另有餐廳坦言生意難做，現時已沒減價空間。叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍則指，旗下餐廳將會響應，亦期望可吸引更多食肆提供優惠，「炒熱返個氣氛。」

陳茂波（左五）今（18日）聯合飲食業界代表會見傳媒，透露飲食業界將推出「史無前例」大優惠。（資料圖片）

新冠肺炎來襲，港人外出消費意欲疫弱，加上限聚令影響下，不少食店生意受挫。陳茂波表明，期望市民可利用政府派發的1萬元在本地消費，以緩解經濟衝擊。立法會飲食界議員張宇人補充，折扣優惠以晚上6點後的夜市時段為主，正聯絡各大食肆，鼓勵參與折扣計劃，預計會有過千間食肆參與，名單稍後公布，業界會製作標誌供參加計劃的食肆貼於門口。

被問到坊間有不少表態反修例的「黃店」，可否參加優惠計劃，陳茂波未有正面回應，僅指鼓勵不同店舖推出不同的優惠，希望做到百花齊放，亦明言店舖有自由意願推出各項優惠措施。

尖沙咀「黃店」「Layback Cafe & Bar」負責人Jude指，暫時無意加入該計劃，因本身已按生意狀況提供外賣自取75折，亦有與同區的數間食店合組外賣平台，並僱用同樣立場人士或「手足」派外賣，期望於疫情下「自救」，並擴大「黃色經濟圈」的協同效益。她又坦言，考慮加入與否時少不免會考慮政治因素。

「黃店」：生意唔好仲要減價 治唔到本

旺角「黃店」「桔梗」同樣指不會參與計劃，老闆王先生指，並非因政治立場拒絕加入，但認為全港餐飲大優惠並不能對症下藥，「如果生意唔好，仲要減價，但政府無補貼，咁樣唔會治到本。」

北角「活一鮮」老闆張先生表明不會參與其中，因餐廳不屬「高檔」，沒「水位」減價，亦期望食客不是因減價才前來「幫襯」，「希望係因為我們食物好味。」旺角「鮮入為煮」負責人譚小姐則指，或未必加入響應，需要再研究優惠有否相撞，始作決定，「因為依家折扣仲抵過7折」。譚小姐又指，其餐廳早前被標籤「藍店」，事後曾於Facebook專頁澄清，但事與願違，惟不會因而拒絕參與計劃，以示與政府割席，「都係按返實際情況決定。」

黃傑龍旗下餐廳包括牛角、溫野菜、牛涮鍋、和平飯店、敘福樓等，他指會響應計劃。(資料圖片)（資料圖片）

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍，旗下的餐廳將會響應計劃。他本身是6間飲食業商會代表之一，有份商討計劃細節，他期望隨著疫情放緩，透過全港性餐廳折扣，吸引市民消費，所有食店亦歡迎加入，「希望可以炒熱全港氣氛，大家開開心心吃飯，始終抑鬱得太耐。」他又指，食店可因應情況，決定折扣方案，包括全單、指定套餐或食品計算，「彈性好大，可以自行衡量。」