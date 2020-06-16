食肆撤銷每枱人數上限　飲食業料父親節增訂枱：已過最衰時代

食物及衞生局局長陳肇始公布，因應現時的疫情有所緩和，將會再度放寬餐飲業等處所，以及限聚令的限制。 陳肇始指，由本周五（19日）零時零分起，群組聚集限制上限由目前8人，大幅提升至50人；卡拉OK房、派對房間及健身中心等其他表列處所，上限人數由8人提高至16人；食肆每枱人數則不設限制。 酒樓業界普遍歡迎有關做法，以及將會對星期日（21日）父親節的檔期的生意有正面影響。 聯邦酒樓董事總經理譚兆成表示，港府於本周日，即父親節前公布放寬食肆坐位人數限制，對於經營中餐、酒樓而言當然有較大幫助。他又指，5月疫情有所緩和，但生意額亦較去年減三成，苦笑說經營困難是「開業、開埠以來最嚴重啦！但係最痛苦嘅二、三月已過，相信已經過最衰時代！」

由本周五（19日）零時零分起，群組聚集限制上限由目前8人，大幅提升至50人，食肆每枱人數則不設限制。（資料圖片/余俊亮攝）

新型冠狀病毒肺炎疫情放緩，目前本港累計有1,112宗確診個案，最新的確診者大多屬輸入個案，暫未見沙田瀝源邨祿泉樓群組繼續擴大，港府再度更新限聚令及餐飲業界等處所的限制、安排由本周五（19日）零時零分起，群組聚集限制上限由目前8人，大幅提升至50人；卡拉OK房、派對房間及健身中心等其他表列處所，上限人數由8人提高至16人；食肆每枱人數則不設限制。

另外，酒吧、夜總會的群組人數上限由現時4人放寬至8人。而食肆的枱與枱之間1.5米距離、枱與枱之間以圍板阻隔、入場前要先行量度體溫及用餐後要戴上口罩等措施，將會繼續；陳肇始指，有關指引的新是為了平衡業界需要、市民生活便利及公共衛生、社交距離維持等問題，又稱指引推出後經過近30萬次巡查，絕大部份食肆都有遵守有關規例，認為放寬後問題不大，但如疫情有所變化，會作適時檢討。

+ 4 + 3 + 2

聯邦酒樓董事總經理譚兆成表示，港府於本周日，即父親節前公布放寬食肆座位人數限制，對於經營中餐、酒樓而言當然有較大幫助，「啲客兩日只係打嚟查詢，可唔以留定後備，可以坐12人先訂，而家肯定到啦，當然唔同晒啦！」

他說，不少客人因不想一家人分枱用餐大多選擇回家用膳或延期宴會，5月中的母親節檔期，生意額亦較以往約三成，因為由以往的「兩輪枱」生意，5月只能坐滿「一輪枱」，限制人數亦減食客的「叫餸」意慾，「8個人叫餸同12人叫餸會爭好遠架！但用嘅位置差唔多，當然就算坐滿都有分別啦！」因此能夠回復12人一枱令生意額會有所改善。

酒席減一半

他慨嘆，過去半年因疫情影響生意按月最嚴重時減低八成，5月疫情有所緩和，生意額亦較去年減三成，苦笑說經營困難，是「開業、開埠以來最嚴重啦！但係最痛苦嘅2、3月已過，相信已經過最衰時代！」指今年經驗所見，生意計劃只能短期發展，多賺少賺只能「看天而行」，而結婚擺酒亦有所影響，至今只能推出與原定不足一半的酒席，絕大部份已經改期。

港府再度更新限聚令及餐飲業界等處所的限制、安排由本周五（19日）零時零分起，群組聚集限制上限由目前8人，大幅提升至50人；卡拉OK房、派對房間及健身中心等其他表列處所，上限人數由8人提高至16人；食肆每枱人數則不設限制。（資料圖片）

減限制會緩和客人心理，訂枱彈性方便好多

另外，叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍則說，5月中食肆每圍枱人數由4人轉為8人，西式及日式餐廳的市道已有很大改善，並已回復正常水平，只是中餐廳仍有所影響，現時放寬食肆措施，相信會增加父親節檔期的訂座，「大家都係仲有擔心疫情，減限制會緩和客人心理，訂枱又可以彈性方便好多。」預計未來數日訂枱數目會增加。

他又提到，現時對於食肆限制中，仍要在枱與枱之間有所限制，若疫情再有所緩和，正式回復正常後，生意才正式有曙光，他說，不少同行表示現時回復以往約七成生意額，但港府的資助下加上市民外出用餐意慾回升，大部份餐廳仍「捱得住」，但由於心理上仍有擔心，行內「最賺錢」的大型飲宴市道仍只有平時不足一成，有待限制措施取消及疫情消失才改變。