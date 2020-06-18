港版國安法｜美憂立法建議否決光纜連接香港　商經局：無事實基礎

美國司法部轄下小組昨日（17日）建議否決太平洋海底光纜連接香港，商務及經濟發展局今日（18日）回應，對美國司法部建議否決一事，表示不認同及感到失望；又指否決有礙兩地通訊發展，令美方的投資者和機構利益受損，並認為其擔憂無事實基礎。

商經局表示，對美國司法部建議否決一事，並不認同及感到失望。（資料圖片）

商經局表示，對美國司法部建議否決一事，並不認同及感到失望。商經局指，若兩地的海底通訊光纜的直接連接，能進一步增加兩地的傳輸容量，有利商貿活動往來，對兩地是互惠互利。而建議否決有礙兩地通訊發展，令美方的投資者和機構利益受損，無視透過通訊基建所帶來的雙贏機遇。

美國司法部早前曾發表聲明稱，司法部與美國的其他機構，認為「批准一條直接連接美國與香港的電纜系統，將嚴重危害國家安全及美國的執法權益」。

商經局認為，美國司法部轄下小組的擔憂，亦無事實基礎。商經局反駁指，香港是區域電訊樞紐，擁有世界級電訊基建，重視網絡安全規格，受國際認可；又稱香港擁有健全的法律保障私隱，認為以上優勢在一國兩制下受充分保障。

跨太平洋海底光纖網全長約1.2萬公里。（Facebook@Pacific Light Data Communication圖片）

商經局強調，世界各地均有法律保障國家安全，「國家安全法」絕不影響港人享有的權利和自由。商經局認為，國際投資者相當重視社會的穩定及安全，相信立法能為投資者帶來信心和安穩的環境。

商經局補充，本港對外電訊市場發展蓬勃，現時共營運11個對外海底通訊光纜系統、20條陸上光纜和11個通訊衞星連接世界各地，預計現時和籌建中的電訊容量，足以應付本港中長期的需求。