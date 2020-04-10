美國准Google用連接台灣海底電纜　香港被踢出局因為華為？

【PLCN】美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）批准Google使用跨太平洋海底光纖網（Pacific Light Cable Network，PLCN）中美國連接台灣部份，但連接香港部份未獲批准使用，因會危害美國國家安全及執法權益。

PLCN連接香港部份未獲批准使用。（網上圖片）

美國司法部早前致函FCC，指批准一條直接連接美國與香港的電纜系統有很大風險，「嚴重危害美國國家安全及美國執法權益」。FCC最終批出申請，容許Google在未來6個月營運連接美國與台灣的跨太平洋海底光纖網，連接香港部份則被排除在外。

香港被踢出局 因投資者與華為有關？

PLCN是迄今最大規模的海底電纜，全長近1.3萬公里、每秒可以傳輸約 120TB 容量的資料，正式啟動後將會是跨太平洋網路傳輸的一條重要橋樑。

PLCN原本由Google、Facebook及中國第四大電訊商鵬博士電訊傳媒集團合作興建，不過有報道指，美國外國投資委員會（CFIUS）轄下特別電訊小組（Team Telecom）內司法部代表認為，項目涉及來自中國的投資者，即使鵬博士並非中國國企，但與華為有千絲萬縷關係，而且電纜直接連到香港，或容易受到中國控制，故反對連接到香港。

改建後的 PLCN Google段連接至台灣，Facebook則選擇了連結菲律賓。（SlideShare）

FCC今次決定，或會影響香港作為美國互聯網電纜連接首選地位，Google出資興建連接香港及美國領地關島電纜等計劃亦可能出現變數，香港亞洲資訊樞紐地位也可能受損。

資料來源：路透社