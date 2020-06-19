綽號「金融趙」商人涉洗黑錢981萬提堂　控方指或加控其他罪名

綽號「金融趙」的商人趙俊名，疑於2013至2014年洗黑錢，相關銀行戶口存款逾981萬。趙被控一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產」，今（19日）被押至東區裁判法院應訊，暫時毋須答辯。控方表示或會加控欺詐罪，案件押後至10月9日再訊，以待控方進一步調查另外4個銀行帳戶及諮詢法律意見。趙獲准以5萬元保釋，期間不可離港或接觸一名控方證人。

被告趙俊名（43歲，商人）應訊期間不時望向公眾席。他被控於2013年11月12日至2014年11月29日期間，在香港知道或有合理理由相信，盛豐國際管理有限公司名下的一個大新銀行有限公司戶口內，合共港幣9,818,816.47元的款項，其全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

5年前曾被捕

控方表示會再調查另外4個由趙或其公司持有的帳戶，就現時控罪已有足夠證據將案件轉介區域法院處理，日後或會加控欺詐罪。趙5年前曾因此案被捕，控方指案件複雜，涉及不少戶口，日前終可落案檢控。

趙獲准以5萬元保釋，期間不得離港，須交出旅遊證件、每周往警署報到3次、居於報稱地址，並且不可接觸一名控方證人。

案件編號：ESCC1234/2020