限聚令｜康文署球場重開　波牛再聚維園：「街場玩先有feel」

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，不少康體設施關閉多時。康文署的免費戶外足球場、板球場、籃球場、排球場等，今日（20日）起全面重開；而收費草地足球場、籃球場及欖球場等則於下周一（22日）重開，各位「波牛」終於可重回舊地大展身手。 《香港01》記者今日早上到銅鑼灣維園的球場，已聚集不少市民到場踢波及做運動。李先生表示，以往一個星期會來打籃球二次，三個月來終於可以到「街場」打波，當然感到開心，而且眼見自己發胖，也希望來操練一下，流汗減肥，現場所見，不少市民已經放下戒心，脫下口罩，與不認識的朋友一同切磋，坦言「機率咁低，冇事嘅！」

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大部份人無戴口罩

《香港01》記者今日早上到銅鑼灣維園的球場，已聚集不少市民到場踢波及做運動。現場所見，維園的兩個籃球場及六個足球場已經聚集不少市民來遊玩，絕大部份人士亦沒有戴上口罩，大家亦表示大部份人是互不認識的，但不擔心疫症，反而可以重臨舊地與各位切磋一下，增強自己的技術。

其中李先生表示，以往一個星期會來打籃球二次，三個月來終於可以到「街場」打波，當然感到開心，而且眼見自己發胖，也希望來操練一下，流汗減肥，「呢幾個月淨係食，又冇得做運動，當然係肥咗，而家你減下肥都好呀！街場玩個feel真係唔同。」

現場所見，不少市民已經放下戒心盡情去玩，許先生表示，知道今日重開球場後，早上立即到來熱身一下，慢慢感受做運動的流下汗水的感覺，三個月內未能到籃球場打波，放工立即回家看電視、休息，的確苦悶，亦知道不少朋友於家中切小型射籃裝置，用來解悶，又説重臨街場，感覺非常不一樣，「大家唔認識，可以知道下大家嘅技術，唔同好多，我唔認識人玩先好玩。」問到大家沒有戴上口罩，會否害怕感染疫症，他看看波友後說，「機率咁低，冇事嘅！」

康文署早前説，在「限聚令」下重開的康樂設施採取特別措施，包括加強清潔、為所有進入室內場地的市民量度體溫、限制設施使用及逗留人數和暫停開放觀眾席。

此外，康文署表示，於今日起全面重開的康樂設施包括免費戶外足球場、板球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、門球場等。同日起重開的兩個公眾游泳池分別為港島區小西灣游泳池，以及九龍區摩士公園游泳池。

而於下周一（22日）起重開的設施包括收費草地足球場、棒球場、欖球場、板球場、曲棍球場、籃球場、排球場、投球場等隊際運動設施、鯉魚門體育館的散手訓練場、北河街體育館的搏擊中心，以及免費戶外兒童遊樂設施和交通安全城。下周一亦同時恢復草地滾球場、運動攀登牆等的正常開放安排，以及放寬舞蹈室或活動室的限制設施使用人數。