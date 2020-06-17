康文署免費戶外足球場籃球場周六重開　限制設施使用及逗留人數

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，不少康體設施關閉多時。康樂及文化事務署今日（17日）宣布，因應最新情況，免費戶外足球場、板球場、籃球場、排球場等將於周六（20日）起全面重開；而收費草地足球場、籃球場及欖球場等則於下周一（22日）重開。市民可於周六起使用康體通在網上、已重開場地等方式預訂重開的陸上收費康樂設施。 康文署又指，在「限聚令」下重開的康樂設施採取特別措施，包括加強清潔、為所有進入室內場地的市民量度體溫、限制設施使用及逗留人數和暫停開放觀眾席。 文化設施方面，當局會於周五（19日）恢復接待有現場觀眾的演出或活動，但音樂廳、劇院、演藝廳等觀眾入座人數將不超過原定可容納人數的一半，相連的座位不得超過16個，並在可行的情況下隔行入座。而科學館和太空館亦將於下周一重開。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

+ 10 + 9 + 8

收費草地足球場延至下周一重開

康文署表示，於周六起全面重開的康樂設施包括免費戶外足球場、板球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、門球場等。同日起重開的兩個公眾游泳池分別為港島區小西灣游泳池，以及九龍區摩士公園游泳池。

而於下周一（22日）起重開的設施包括收費草地足球場、棒球場、欖球場、板球場、曲棍球場、籃球場、排球場、投球場等隊際運動設施、鯉魚門體育館的散手訓練場、北河街體育館的搏擊中心，以及免費戶外兒童遊樂設施和交通安全城。下周一亦同時恢復草地滾球場、運動攀登牆等的正常開放安排，以及放寬舞蹈室或活動室的限制設施使用人數。

另外，重開游泳池的開放時間由每日上午6時30分至晚上10時，當中分三節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。康文署又提醒場地使用人士，必須遵守「限聚令」規定。

文化設施入座人數上限為容額一半

文化設施方面，康文署將在周五恢復接待有現場觀眾的演出或活動，並設特別座位安排，入座人數將不超過原定可容納人數的一半，相連的座位不得超過16個，並在可行的情況下隔行入座。觀眾在場館內亦必須佩戴自備的口罩。所有畢業禮活動，以及在戶外租用設施舉辦的公衆活動將繼續暫停。

在附屬設施如排練室、音樂室、舞蹈室、演講室、活動室及會議室等舉行的活動，參加者或觀眾座位一組最多爲16人，組與組之間須保持社交距離。

而附屬設施如排練室、音樂室、舞蹈室、演講室、活動室及會議室等舉行的活動，參加者或觀眾座位一組最多爲16人，組與組之間須保持社交距離。附屬設施的使用人數一般不超過原定可容納人數的一半。

31間小型圖書館下周一重開 瀝源公共圖書館外

康文署又指，除瀝源公共圖書館外，其餘所有31間小型圖書館亦將於下周一重開，並實施特別開放時間。為免人多聚集，圖書館將於服務時間內分段開放，每節約一至兩小時。當局稱鑑於所有還書箱和自助圖書站，及大部分圖書館已重開，公共圖書館將於7月20日起恢復計算逾期歸還罰款。

另外，除香港科學館和香港太空館外，所有已重開的博物館和文化場地將於下周一起恢復正常開放時間，並取消現行的分段式入場安排。參觀人士以先到先得方式進館，博物館將限制館內人數，館內兒童設施繼續暫停開放。科學館和太空館繼續採取分段式，即每節兩小時入場以控制人流，並實施特別開放時間。

科學館的特別開放時間爲上午10時至下午5時，太空館爲下午12時30分至5時，休館日除外。