5月破產申請創沙士後新高　欠債40萬空姐疫下停工零收入擬搞破產

在新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，本港經濟受打擊。破產管理署數據顯示，今年5月提交破產呈請書的數目達2,079宗，是繼2003年沙士時5月錄得2,311宗以來最高。提供理財輔導服務的明愛向晴軒指，今年暫時接到求助數字與往年相若，但18至25歲年輕人的求助則有上升，最細僅得18、19歲。因經濟未知何時才恢復，料求助人數會上升。 求助的個案中，有空姐因消費欠下40至50萬元款項，惟因疫情工作暫停而導致收入大挫，即使做兼職，收入亦未夠償還貸款，故考慮申請破產；亦有一些年輕人為一嘗做生意而供「夾公仔機」，導致出現欠債。

近年「夾公仔機」大行其道，吸引一些年輕人投資，經濟因疫情急挫，令不少人損手。（資料圖片／張浩維攝）

明愛翁麗萍：求助人直接希望破產大增

破產管理署數據顯示，今年首5月的破產呈請共3,611宗，按年增加12.6%；今年5月宗數則較4月時的6宗大幅飈升。明愛向晴軒債務及理財輔導服務團隊主任翁麗萍認為，5月數字急升是因早前法院因疫情而實施特別上班安排，令個案累積。

她又指，以往求助人士多是尋求債務重組，但近月求助人直接希望破產的大增。翁解釋，因不知道經濟低迷情況何時才見曙光，而不少人生活費高，但疫情下收入大減，導致債務滾存，至無法處理下惟有考慮申請破產。雖2003年「沙士」期間破產呈請數目同樣達高峰，但翁認為今次經濟不肯定性更大，「今次啲人未至於零收入，但得番少少，又唔知幾時先升得番」。

在新型冠狀病毒疫情影響下，本港經濟大受打擊。（資料圖片／歐嘉樂攝）

年輕人投資「夾公仔機」收入未夠還款考慮破產

翁麗萍舉例指，接到傢俬生產商人求助，涉及400至500萬元銀行貸款未能償還。該個案於2019年因看好市場，「所以借咗錢、按埋樓去博，但疫情同中美貿易戰下，外國無買家確認訂單，最後都還唔到貸款。」她表示，見到中小企求助個案已很努力維持生意，但仍要考慮申請破產感到很唏噓。

另外，求助人士中亦不乏年輕人。翁曾接獲空姐求助，因消費而欠下40至50萬元，但在疫情下工作暫停，收入跌至零，無法償還貸款；亦有教琴的20多歲年輕人收入大跌至僅約2,000元，而欠債約7至8萬元，她指這些個案都會盡力協助進行債務重組。

另外，亦有年輕人理財觀念較薄弱，又一心想「做生意賺錢」，故與朋友合組「夾公仔機」而欠下款項，但收入不穩定下只好考慮破產。翁又指，不少年輕人對經濟感灰心，「兼職都搵唔到，連做外賣『步兵』都太多人爭」，故對未來破產呈請宗數亦不樂觀。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼