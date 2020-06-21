政府派錢一萬｜今起接受申請　陳茂波料將迎來首個登記高峰期

政府派錢一萬元的現金發放計劃，今日（21日）早上7時起可到21間參與計劃銀行的網頁或手機應用程式登記。財政司司長陳茂波今日在網誌中表示，估計今天將迎來第一個登記高峰期，整個團隊會密切監察系統運作及各個流程，力求暢順。

政府派錢一萬元的現金發放計劃，今日（21日）早上起接受登記。（張浩維攝）

陳茂波在網誌中表示，市民今天起可透過自行選定銀行的網頁以「電子登記、銀行過數」方式進行登記，這將是最快捷的收款渠道。即使過去沒有使用網上銀行服務的市民，亦可在銀行的指定網頁，直接進行現金發放計劃的電子登記，透過手機上網也可進行。

今天起至本月30日，未來十天內選擇以「電子登記、銀行過數」收款的市民，將一律同步在7月8日起陸續收到款項；至於7月1日或之後進行的登記，在遞交後約一星期便收到錢。

登記時只須提供三項資料：身份證號碼的首四個字母或數字、手機號碼及收款的個人銀行戶口碼號。陳茂波指，由於銀行本身已備存客戶的資料，因此客戶無須填寫所有個人資料，這也可避免不法之徒以假網頁騙取市民的個人資料作非法用途。

政府派錢一萬元的現金發放計劃，今日（21日）早上起接受登記。財政司司長陳茂波今日在網誌中表示，估計今天將迎來第一個登記高峰期。（資料圖片）

陳茂波表示，相信絕大部分市民可於8月底前獲發款項。他續指，知道零售及銀行等其他界別也在提供不同形式的優惠，希望把握這個消費時點，合力帶動整個社會的愉快消費氣氛；近期隨著本港疫情相對緩和，部份防疫措施已再度放寬，不少食肆也指生意有好轉跡象。

本港正陷入深度經濟衰退 失業率仍未扭轉上升趨勢

陳茂波又指，本港正陷入深度的經濟衰退，失業率仍未扭轉上升的趨勢，但他相信政府一連串的措施，包括寬減差餉、電費、水費排污費，以至最近的「保就業」計劃，都會一定程度緩減企業的經營壓力。

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