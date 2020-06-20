政府派錢一萬｜眾安銀行12萬元抽獎吸客　硬撼Citibank花旗送10萬

政府派錢一萬元的現金發放計劃，明日（21日）早上7時起接受申請，21間接受申請的銀行加推優惠及大抽獎搶客。計劃內唯一虛擬銀行眾安銀行優惠加碼，除了由周四（18日）起，新客戶經該行登記取得一萬元後，可額外獲得300元，惟名額有限，並於每日下午3時發放，眾安今日公布，在8月31日前透過該行登記的客戶可參與大抽獎，最高金額達到12萬元。 其他銀行亦有抽獎優惠，Citibank花旗銀行就有10萬元大抽獎，滙豐、渣打亦有抽獎送多一萬元，上海商業銀行就送一両千足黃金，大銀行多人競爭，細銀行中獎率可能更高，周日開始登記時，不妨考慮多個因素。

全港21間銀行早前與政府簽署一萬元現金發放計劃服務協議，市民可於明日起透過電子銀行登記。眾安銀行昨日加推優惠，由6月18日起至7月14日，新客戶經該行登記取得一萬元後，可額外獲得300元，惟名額有限，並於每日下午3時發放。

另外，在8月31日前透過該行登記的客戶可參與大抽獎，最高金額達到12萬元，名額一個。客戶完成登記後，亦獲得0.6厘的3個月定期存款加息券，存款上限為8萬元，最多可賺取362元利息。

眾安加碼行動將銀行現金抽獎推至更高，比花旗銀行原推出的10萬元現金抽獎再多2萬元。中銀香港也有大額抽獎，但不是現金，而是購物禮券，等值10萬、5萬及3萬元各一名，以及12名1萬元名額，分四個階段送出。

多間銀行設一萬元現金大抽獎

《香港01》早前曾報道各銀行的優惠，如滙豐銀行於指定日期前登記領取一萬元的客戶，可參與一萬元現金大抽獎，名額30個，其次亦可抽取蘋果iPhone SE 128GB智能電話及蘋果iPad Air 256GB平板電腦，名額分別是60個和20個。另外，亦提供1個月10厘港元儲蓄優惠年利率，本金上限為1 萬元。恒生銀行亦推出現金大抽獎，最多可獲1萬元，名額5個。

▼派錢一萬 申請詳情▼

▼派錢一萬 21間參與現金發放計劃銀行▼

+ 17 + 16 + 15

派錢一萬，21間銀行參與，但並非所有銀行都提供全部登記途徑。（現金發放計劃網站）