馬會招聘見習學員薪酬近1.2萬元　毋須策騎經驗15歲可申請

香港賽馬會由今日（22日）起，招募新一屆「賽事見習學員」，截止日期為7月24日，為有志投身賽馬專業的青少年提供機會。申請人只需年滿15歲、完成中三課程，身高沒設限制，亦毋須具備策騎經驗，成功入職每月薪酬達1.2萬元。 20歲的見習騎師周俊樂於五年前入讀見習騎師學校，完成課程後到南澳洲深造騎功，今年5月已在沙田馬場正式上陣，距離代表香港參與國際賽事的夢想踏前一步。

學員歷經五年訓練 終能在沙田馬場披甲上陣

今年20歲的見習騎師周俊樂，自小熱愛運動，於2015年入讀見習騎師學校，順利通過了體能及策騎測試，立下成為騎師的志願。但夢想並非一帆風順，見習學員需控制體重，清晨四時到馬房工作。然而他的體重曾一度增至117磅，策騎表現亦未符理想，一度萌生放棄的念頭。

但周俊樂仍咬緊牙關，跨越重重難關，完成了約三年的訓練課程，當中內容涵蓋騎術理論與訓練、馬匹料理、馬房管理、英文、運動科學、音樂以及個人財務管理等。其後他在2019年被送往南澳洲深造騎功，在當地上陣逾540次，位居南澳洲騎師榜第五名。

直至今年四月，見習騎師學校校長通知周俊樂，能回港準備出賽。他對此感到相當高興，認為距離夢想又踏前一大步。一份耕耘，一分收穫，他在5月9日首次在沙田馬場披甲上陣，便贏得兩場賽事，一鳴驚人，距離代表香港參與國際賽事的夢想又再踏前一步。

賽事見習學員除了有機會成為騎師外，亦能晉升至與賽馬相關的職位。（賽馬會提供）

賽馬會表示，新一屆「賽事見習學員」於6月22日至7月24日開始接受報名，預料收生人數約25名，入職薪酬近12,000元。賽馬會指，賽事見習學員除了有機會成為騎師外，亦能晉升至與賽馬相關的職位，例如策騎員、獸醫事務技術員、馬術事務助理、釘甲匠，以及賽事見習行政助理等。

賽馬會指，只需年滿15歲、完成中三課程、性格積極進取，做事專注及勤奮，熱愛體育運動便可報名申請。而身高沒設限制，見習騎師的體重約103磅，策騎員約125磅，毋須具備策騎經驗。申請人可在馬會「賽馬培訓發展委員會」網站填寫表格，並即時網上遞交。