新冠肺炎｜GSK與三葉草製藥合研疫苗　已臨床試驗　料8月有結果

葛蘭素史克藥廠（GSK）早前宣布，與內地的三葉草生物製藥合作，由GSK提供佐劑系統，配合三葉草製藥的蛋白質三聚體化專利技術，以研發預防新型冠狀病毒的新冠病毒蛋白亞基疫苗。 GSK今日（21日）表示，相關疫苗研究已步入人體一期臨床試驗階段，料有90名健康成年人及60名健康長者參與試驗，最快於今年8月會有一期試驗的免疫原性及安全性初步結果。

內地三葉草生物製藥在新冠肺炎爆發後，利用蛋白質三聚體化專利技術及基因重組方式，研發出名為「S-三聚體」的病毒抗原，並以此載體研發有望預防新型冠狀病毒肺炎的新冠病毒蛋白亞基疫苗。

GSK其後宣布向三葉草製藥提供佐劑技術，部份疫苗加入佐劑有助增強免疫反應，而在疫症大流行時，佐劑可以減少每劑疫苗所需的抗原量，從而可生產更多疫苗，讓更多人可獲疫苗保護。

GSK最新公布，上述的合作項目「S-三聚體重組蛋白亞基新冠疫苗（代號SCB-2019）」已步入人體一期臨床試驗階段，招募90名健康成年人及60名健康長者參與試驗，將以雙盲對照組的形式，由澳洲的Linear臨床研究組織負責，料於今年8月會有一期試驗的免疫原性及安全性初步結果。

倘一期試驗成功，三葉草製藥的全球2B / 3期疫苗有效性試驗的計劃預計可於2020年底啟動。