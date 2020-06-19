【新冠肺炎】內地5個疫苗開展臨床試驗　其中3個完成二期試驗

科技部、衛生健康委周五（19日）通報，內地已有5個新冠疫苗獲批開展臨床試驗。央視新聞報道，其中3個完成二期臨床試驗。 據悉，疫苗臨床試驗一般分為三期，完成三期臨床試驗再到最後的上市，預計最快需要到2020年底或2021年初。

4月10日在國藥集團中國生物新冠疫苗生產基地拍攝的新型冠狀病毒滅活疫苗樣品。（新華社）

報道指出內地科研攻關團隊按照滅活疫苗、基因工程重組亞單位疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗等5條技術路線，共布局了12項疫苗研發任務。

目前，已對1個腺病毒載體疫苗和4個滅活疫苗開展了臨床試驗，佔全世界開展臨床試驗疫苗總數的4成。這5個疫苗包括中國生物武漢生物製品研究所與中國科學院武漢病毒研究所協同攻關的新冠滅活疫苗、北京科興中維生物研發的新冠滅活疫苗、軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士團隊研發的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗等。預計近期其他技術路線疫苗也有望相繼獲批開展臨床試驗。

北京科興中維研製的新型冠狀病毒滅活疫苗克爾來福。（資料圖片）

據介紹，6月16日，中國生物武漢生物製品研究所研製的新冠病毒滅活疫苗I/Ⅱ期臨床試驗盲態審核暨階段性揭盲會在北京、河南兩地同步舉行。研究受試者共1120人，已全部完成2針次接種。試驗結果顯示，疫苗接種後安全有效，接種疫苗組受試者均產生高滴度抗體。

早前在6月14日，科興生物也在其官微上發布了旗下科興中維新型冠狀病毒滅活疫苗I/Ⅱ期臨床研究揭盲結果。截至目前，I/Ⅱ期臨床研究受試者共743人已全部完成接種，現有數據顯示疫苗具有良好的安全性與免疫原性。

中國工程院院士、軍事醫學研究院研究員陳薇團隊研發的重組新冠病毒疫苗已於4月進入二期臨床試驗。（中國軍網

科研團隊強調，從實驗室的研究到動物實驗研究再到人體的一期、二期臨床試驗研究，都將把安全性和有效性放在第一位，為達到可應用並作為公共產品。專家強調，如果面臨特別重大公共衛生事件，依照疫苗法規定，在充分論證、知情同意的前提下，在一定範圍和期限內可以緊急使用疫苗，以保護一些暴露風險高的群體。

（綜合報道）