保就業計劃｜零售業I.T.獲4710萬補貼佔榜首　餐飲南記獲976萬

政府今日（22日）公布批領取工資補貼的僱主名單、工資補貼金額及承諾受薪人數，共有25.5萬名僱主，涉及48億元的補貼，承諾受薪人士超過20萬個。疫情中餐飲行業、零售、旅遊行業都大受打擊，首批名單中亦見到相關企業在列，如南記粉面、經營Marks&Spencer的ALF Retail香港有限公司、經營藍妹等多個啤酒業務的捷成飲料有限公司、主理華御結的百農社國際有限公司等。

I.T. 及瑪莎補貼均過千萬

疫情以來，港府在出入境方面實施了最嚴格的限制，這也令本港零售業企業大受打擊。在政府公布的首批名單中則見到服裝零售品牌I.T為旗下1809名合資格僱員申請4710萬補貼， 經營Marks&Spencer的ALF Retail香港有限公司為849名合資格僱員申請約1,458萬補貼；優品360的總公司彩鷗國際有限公司則為680名合資格僱員申請1,596萬補貼；經營藍妹等多個啤酒業務的捷成飲料有限公司則為401名合資格僱員申請約886萬元補貼；而主理華御結的百農社國際有限公司也為452名合資格僱員申請832萬元補貼。另外優之良品有限公司、創優行有限公司（MINISO）、科士威（香港）有限公司都位列名單。

逾百間飲食相關的企業榜上有名



首批名單中亦有逾百間飲食相關的企業榜上有名，如南記春卷粉面有限公司就為426名合資格僱員申請976萬補貼；北海道牧場有限公司也為300名合資格僱員申請603萬補貼。而因為全球疫情，加上香港實行歷來最嚴格的出入境限制，旅遊業及航空運輸業都受到打擊。中華航空股份有限公司為222名合資格僱員申請了612萬的補貼，安達旅運則為205名合資格僱員申請595萬補貼。