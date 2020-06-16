失業率達5.9%　5月失業綜援錄1.8萬宗　林鄭：盼不像沙士般差

新冠肺炎疫情持續，本港最新失業率攀升至5.9%，打破09年金融海嘯高位。根據社署最新資料顯示，5月份共有22.7萬宗綜援領取個案，其中失業綜援共錄得1.8萬宗，按月升幅為1.4%。特首林鄭月娥今早（16日）出席行政會議前指，失業綜援個案升幅開始放緩，領取個案總數亦未達03年「沙士」高位，期望失業情況不如「沙士」般差。 有勞顧會勞方委員認為，不能單以失業綜援個案多寡作指標，為失業狀況定論，因綜援仍存「標籤效應」，不少失業市民不願申領，未可反映實際情況。他又認為，目前的就業劣況前所未見，不少企業要求僱員放取無薪假，直指失業救濟金始可有效「到位」，呼籲港府盡快為「保就業」計劃「補漏」。

特首林鄭月娥期望，是次經濟衰退下，失業情況不會如2003年「沙士」般差。(資料圖片)

社署今發表最新領取綜援個案數字，5月底領取綜援的個案總數為227,082宗，受助總人數為316,440人，個案宗數較4月份減少428宗，按月跌幅為0.2%。

失業類別個案總數方面，按月上升1.4%至18,427宗，5月新申請數字則按月下降45.3%，由3957宗降至2164宗。

林鄭：失業情況期望不會如03年差

林鄭月娥出席行會前提到，因失業領取綜援個案升幅開始放緩，3月按月的升幅超過10%，4月更按月增加24%，惟5月升幅有所回落，只增加1.4%，「整體個案多了，但升幅已出現放緩」。她又重提自己2003年離任社署署長時，有關個案數目遠比目前高，又表明希望是次經濟衰退下，失業情況不會如2003年「沙士」般差。

翻查資料，本港2003年2月初起爆發沙士，同年4月至6月創下8.6%的失業率高峰。林鄭月娥時任社會福利署署長，03年10月離任。對照當年數據顯示，03年9月的失業綜援申領個案曾錄得5.1萬宗的歷史性高位，與目前的1.8萬宗相差逾3萬宗。

不過，倘以比率升幅作比較，今年4月錄得18,165宗失業綜援個案，單月急升24%，相關升幅已超越2003年沙士時期水平。當年沙士一役，本港經濟陷入谷底，她任內曾操刀主持削11.1%綜援金方案，另把綜援申請人的居港年期增加至7年。

社署最新資料顯示，5月份共有22.7萬宗綜援領取個案，其中失業綜援共錄得1.8萬宗。(資料圖片)

勞顧會勞方委員、勞聯秘書長周小松指，隨著疫情放緩、餐飲業等限聚令解封，期望本港經濟活動可逐步復蘇，「可以請返多些人，都希望失業率已經『到頂』」。他又指，失業率未能完全反映勞動市場情況，因疫情下就業情況惡劣，僱主要求員工放取無薪假成為新常態，亦是前所未見，惟失業率未有涵蓋此類打工仔。

對於特首將失業綜援個案與03年「沙士」比較，並與失業情況掛勾。他認為，雖然港府放寬失業綜緩申請門檻，惟綜援仍有標籤效應，不少失業市民不願申領，不能直接相提並論。他重申，發放失業援助更直接「到位」，另期望港府「保就業」計劃，可包含未有涵蓋在內的打工仔。