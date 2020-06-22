教師家中電腦疑曾上載偷拍裸男照　未證是拍攝者　脫有違公德罪

警方發現網上有大量疑似男更衣室偷拍裸男照，追蹤上載者地址上門搜查時，屋內持有博士學位的男教師拒絕開門，並把載有裸男照片及影片的電腦、手機收藏在窗外冷氣機槽。至警方橇閘時，男教師始肯開門，最終被檢取收藏的手機等。男教師承認阻差辦公罪，但否認28項作出有違公德的行為罪，早前受審。法官林偉權今（22日）於區域法院指，控方未能證明該些影像是由被告拍攝，裁定28項作出有違公德的行為罪不成立，但就阻差辦公罪，則罰款6000元。

被告黃志偉（41歲）案發時在中學任職教師，他承認一項阻差辦公罪，但否認在九龍公園泳池更衣室及香港馬會健身室更衣室偷拍。他受審後，被裁定28項作出有違公德的行為罪全部罪名不成立。

被告黃志偉脫28條有違公德罪，但阻差辦公罪則被判罰款6千元。(林樂兒攝)

背景在泳池更衣室及馬會健身室

法官裁決時指，控方傳召的手機專家證人只是擷取手機資料的專家，並非分析手機資料的專家。此外，一些九龍公園泳池更衣室照片的建立時間是凌晨2至4時，法官認為被告不可能在該些時分拍攝，該些影像或是下載得來。至於被指是香港馬會健身室更衣室的照片，法官稱該處是私人地方，該些人獲准進入或使用，已非公眾人士。由於控方未能夠證明影像是被告拍攝，亦未能確立「公眾」的控罪元素，法庭遂裁定罪名不成立。

驚惶失措才拒警入屋

法官信納被告是一時驚惶失措，才會閉門拒絕讓警方入屋。他相信被告已汲取教訓，日後會謹慎行事、奉公守法，考慮到他收入大不如前，最終罰款6000元。

有博士學位 已辭任教師

辯方求情透露，被告持博士、碩士學位，從事教育18年，案發時在該中學已教了17年，聘用他的校長撰信指他勤奮、有責任感。辯方續指，被告因案件而情緒受困，向精神科醫生求診約一年；先後放無薪病假及有薪假，最終在被捕一年後自行辭職。被告其後任職補習，每月收入由逾7萬大減至3000元，未能分擔老父的住院開支。他現時留下案底，日後難以重拾教職。被告受案件纏擾兩年，阻差期間沒有使用武力。

網上現偷拍裸男照 警追蹤上載者地址

案情指，警方2017年年尾發現一個網站有大量泳池男更衣室的偷拍照片，並追蹤上載者地址搜證。警方翌年一月上門展示搜查令後，被告不肯開門，隨後將載有裸男相片及影片的電話、電腦放入背包，再置於窗外冷氣機槽。至警方撬開鐵閘，被告才願意開門，過程拖延了警方半小時。

案件編號：DCCC1101/2018