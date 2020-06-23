2021人口普查測試性統計展開　灣仔深水埗葵青沙田共4萬單位獲選

政府統計處公布，今日（23日）至8月4日進行一項測試性統計調查，以測試於2021年年中進行的人口普查的問卷設計及運作安排。今次調查涵蓋灣仔、深水埗、葵青及沙田四區，共4萬單位獲選參與，住戶可選擇填寫網上問卷，亦可寄回紙本的問卷，或致電熱線做電話訪問。

政府統計處由今日至八月四日將進行一項測試性統計調查，以測試於二零二一年年中進行的人口普查的問卷設計及運作安排。測試性統計調查旨在預先測試各方面的運作，以便在二零二一年進行人口普查前，有充裕的時間完善有關安排。

獲選單位內的住戶可填交網上問卷或致電人口普查服務中心熱線182021進行電話訪問，以提供所需資料。此外，收到紙本問卷的住戶亦可選擇寄回已填妥的問卷。政府統計處發言人呼籲住戶使用網上問卷、電話訪問或紙本問卷參與測試性統計調查，以減少面對面接觸。

三種方式填交資料

填交網上問卷：www.census2021.gov.hk

電話訪問：致電人口普查服務中心熱線182021

紙本問卷：住戶可選擇寄回已填妥的問卷

統計員將於7月起派員到訪未交問卷的住戶

是次測試性統計調查涵蓋四個選定區議會分區，即灣仔區、深水埗區、葵青區及沙田區區內約四萬個屋宇單位。獲選屋宇單位內的所有住戶及人士均會被點算。約十分之九的獲選單位會接受簡單的點算，以「短問卷」提供基本人口資料。其餘十分之一的獲選單位獲邀填寫「長問卷」，提供較詳細的社會經濟特徵資料。政府統計處會由今日起發信通知這些獲抽選單位內的住戶。

政府統計處的統計員將於七月十八日至八月四日期間到訪尚未完成統計調查的住戶，並以平板電腦搜集所需資料。每位統計員均會帶備工作證，以及本處為進行是項統計調查發出的證明書。住戶應先小心核實統計員身分，方可讓統計員進入住所進行訪問。如有疑問，可致電人口普查服務中心熱線182021。

發言人強調，政府統計處會嚴加保密在測試性統計調查收集的個別人士及住戶的資料，絕不會向任何未獲授權的人士及機構（包括政府部門）披露該等資料。所有問卷將於統計調查完成後的十二個月內銷毀。