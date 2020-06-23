港版健康碼｜消息：政府約見醫療機構商討推行　落馬洲口岸擬重開

「港版健康碼」籌備多時，惟港府久未公布推出日期，消息透露，衞生署明日（23日）將與有提供病毒檢測的醫療機構開會，將談及傳送檢測數據相關事宜，料「港康碼」有望於日內推出。 另有消息透露，連接深圳皇崗口岸的落馬洲口岸，將重開以配合推行「港康碼」。

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需自費檢測 陰性可獲發有效期7日港康碼

因應新型冠狀病毒肺炎疫情漸趨平穩，港府早前提出欲推「港康碼」，便利粵港澳三地的人士跨境往返而免險14日強制檢疫，初期將設限額，只准商務及獲批准人士申請，需自費接受病毒檢測，結果呈陰性可獲發有效期7日的港康碼，惟港府尚未公布推出的日期。

本港目前有8間私營醫療機構獲認證，包括5間私家醫院及3間私營化驗所，跨境人士可到該些機構接受病毒檢測，如屬陰性，醫療機構會將病毒檢測結果上載到衞生署的平台，供檢測者出入境時申報。

據悉過去兩星期衞生署均曾與醫療機構代表開會，談及傳送檢測數據的事宜。有消息人士稱，早前已與衞生署就相關流程達成共識，最新一次會議將於明日舉行。

當局在推出港版健康碼同時，擬也重開落馬洲口岸。（資料圖片）

據了解，連接深圳皇崗口岸的落馬洲口岸將會配合健康碼推行而重開，有關方面近日已着手準備重開工作。目前連接深圳的出入境口岸有深圳灣口岸及只供跨境學生使用的落馬洲支線口岸，對前往深圳羅湖區較不方便，如重開落馬洲口岸，可直接駕車或乘搭黃巴過境，方便前往深圳羅湖區一帶。