新冠肺炎｜食衞局研逐步放寬食肆營業限制　健康碼未必大規模開放

港府因應新型冠狀病毒肺炎疫情而在食肆等處所實施限制，包括每桌人數限制、桌子之間的距離等，食物及衞生局副局長徐德義今日（15日）表示，若再無大型的群組爆發，當局有計劃逐步放寬對法例第599F章的限制，微調餐飲處所的規限措施。 另外，港府欲推出粵港澳三地互認的「健康碼」，要求跨境人士自費做病毒檢測，徐德義稱未有推出的確實時間表，食衞局副秘書長陳偉基稱，需小心控制跨境人流，短期內未必能大規模開放。有立法會議員關注本港的私營醫療機構病毒檢測收費動輒逾千元太貴，促政府干預，惟陳偉基回應稱，有與機構商討價格問題，相信健康碼推出後市場有需要，競爭增加之下價格有機會下調。

食衞局副局長徐德義稱，倘再無大型群組爆發，港府有計劃逐步放寬餐飲處所限制。（資料圖片／李澤彤攝）

立法會與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會今日舉行會議，討論疫情最新發展及通過第599章附屬法例的條文。

疫情若穩定 餐飲業限制料可放寬

食衞局副局長徐德義提到，本港過去約6個星期雖然主要錄得輸入個案，但亦有兩個本地群組個案的出現，他指若再無一些突發的大型群組個案爆發，政府有計劃逐步放寬第599F章，即涉及餐飲業及其他處所的限制。至於禁止群組聚集的第599G章，他稱若公共衛生風險許可，限制聚集的人數上限或可以調節。

有議員質疑主題公園、書展等多人聚集的活動可如期開放，但限聚令仍持續，徐德義稱不能同一把尺去量度所有處所，每個活動的風險均不一，認為便民、可解決民生經濟的活動應先放行。

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病毒檢測費用較粵、澳昂貴 食衞局：生活水平難一併比較

會上亦討論到「港版健康碼」，港府與廣東省及澳門政府研究互認健康碼，讓合資格跨境人士可免強制檢疫，過境者需自費做病毒檢測。有議員關注病毒檢測費用問題，姚思榮稱澳門、珠海及深圳的檢測費用約100元至200元，惟香港的私家醫院及化驗所收費1,000元至4,000元不等，鄭泳舜則促政府應適當介入。

食衞局副秘書長陳偉基回應稱，留意到檢測費用的關注，他解釋本港的私營市場過往檢測量少，但健康碼消息公布後，多了私營化驗所參與提供檢測服務，相信市場有需求、競爭增加的情況下，收費有機會下調，政府亦有與各機構商討如何簡化流程以及價格問題。

徐德義補充指，香港與內地的生活及營運水平難一併比較，否認政府「由得市場自己競爭」，而是曾嘗試引入更多服務提供者，以間接拉低檢測價格。

港版健康碼仍商討中 未有確實時間表

至於健康碼的實際推出時間，徐德義坦承未有確實時間表，又指各地政府在開通之後的技術容量、整體人流容量、對各地帶來的負荷等都需要考量，加上疫情轉變難預知，需審慎做每次變更。

陳偉基亦指，疫情仍有可能反彈，需小心謹慎控制跨境人流，未必能短期內大規模開放。他續指，廣東省的「粵康碼」除了檢測結果之外，亦有紀錄該人士到過的公共場所，若三地健康碼互通涉私隱問題，故現階段港版健康碼料只作跨境用途，只會互認各地的健康碼而非互相傳送數據。