三罷｜女子涉帶備含汽油液體被控　警稱疑有人想向巴士唧油阻駕駛

無業女子涉嫌在去年三罷的「破曉行動」中，被警員發現她身上帶有今微量汽油的黑色液體，被控以管有物品意圖損壞財產罪，案件今（23日）於東區裁判法院開審。作證的警員稱，當日見到被告及一干人等以「亡命」式逃跑，同袍把被告制服時，她身上掉下一個懷疑滲出「偈油」的黃色樽。該警員又指，他根據網上訊息，認為被告打算堵路，或者向巴士「唧偈油」以令司機無法駕駛。裁判官香淑嫻裁定表證成立，被告選擇不自辯。

女被告鄭欣雪（21歲，無業）被控一項管有物品意圖損壞財產罪，指她於去年11月12日在灣仔堅拿道西24號外保管一個黃色樽，載有410毫升黑色液體，內含微量汽油。

女被告鄭欣雪否認一項管有物品意圖損壞財產罪。(林樂兒攝)

憑網上訊息得知有人想堵路

高級警員陳偉豪供稱，因應網上有人號召堵路，他與同袍當日在灣仔巡邏。早上近8時，其警車停泊在鵝頸橋近霎西街路口時，他看到有6至7名身穿深色衫的人站在堅拿道西馬路。陳指，他根據網上訊息，認為他們打算堵路，或者向巴士「唧偈油」以令司機無法駕駛。

眾人見警察即亡命般跑走

其中一名身穿深色衣物者拿著「黃色嘅嘢」，惹起警方可疑，陳遂與同袍下車查看。惟他們下車之際，該群人便轉身往跑馬地方向「亡命」般跑走。他追捕途中知道其中一人被按地制服，及後上前拘捕並警誡被告，並從警員馮永強得知被告跌了帽子及一個滲出「偈油」的黃色樽。

憑目測懷疑是偈油

辯方大律師黎建華質疑陳聲稱滲出「偈油」，是因當日警方訓示時，提及過相關事宜。陳回應說：「我都有揸車，入過油。」又反問：「我都唔係蠢吓話？」陳又指他不曾打開樽蓋，故沒有聞到油味；辯方續提到滲出氣油之說，陳就表示有保鮮紙包住黃色樽。陳解釋憑目測而懷疑該些液體，否認只是基於警隊當日的訓示而生疑。

曾聲控叫停但不果

另一警員馮永強則供稱，他下警車時，被告等人轉身調頭跑，但速度不太快。被告右手拿著黃色樽，被追捕時跌倒，起身後其同袍「聲控」叫停不果，他隨即把被告制服在地，黃色樽則落在一米之內。

背包內有打火機

高級女督察潘煒琦就指，她看到同事制服束辮的被告時，被告已被拉下口罩。因被告仍有掙扎，且旁邊有市民圍觀，潘遂替對方鎖上手銬。她在黑色外套袋及褲袋各搜出一對手套，警長54265則從背囊檢取打火機、手機等。在辯方盤問下，潘形容警車停泊該處後，「電光火石」間看到被告一等人。

樽內含微量汽油

控方讀出政府化驗所報告，指黃色樽內的410毫升液體含微量汽油，而被告一對手套上有黑色污跡，物質與該液體一致。

辯方明天將作結案陳詞。

案件編號：ESCC2554/2019