大三罷｜管工攜鎅刀鐵釘被控　官指亦屬地盤常用工具　裁罪脫

22歲地盤管工於去年11月市民發起「三罷」期間，在銅鑼灣前往乘車途中被警方截查，並被搜出鎅刀、鐵釘、鑿等，同時亦有黑色衣物及俗稱「豬嘴」的防毒面罩等。他否認一項管有適合作非法用途的工具罪，案件今（22日）於東區裁判法院開審，被告辯稱物品是工作之用。裁判官林希維認為警員證供可信，惟該些物品也確是地盤常見的工具，且警方當場搜出被告的工作證，認為被告說法也可成立，裁定被告罪名不成立，並獲訟費。

被告徐煒榤（22歲）被控於去年11月12日，在銅鑼灣駱克道至景隆街交界，管有適合作非法用途的工具，即一把鎅刀、九塊刀片、兩盒鐵釘和兩把鑿，並意圖作非法用途使用。

警員覺被告急步走眼神迴避

警員作證時稱，當晚在港島區巡邏時，得悉有人在銅鑼灣崇光百貨門外堵路及破壞。晚上約9時許，見有數十名「街坊裝」人士四散，他們在駱克道與景隆街交界時，見部份「街坊裝」人士迎面跑來，其後放慢腳步，見被告身形高大並有背包，見被告急步離開並有迴避眼神之嫌，認為他刑迹可疑，遂把被告截停調查。

指豬嘴護目鏡在地盤容易被偷

被告自辯時卻指，他家住南區，當天想在銅鑼灣乘巴士回家，見有警察清路障，以為軒尼詩道封路，遂行入內街，卻被警員截查。他指被搜出的物品均是工作會用到的工具，他帶備了豬嘴及護目鏡，因這些物品較昂貴，放在地盤容易被偷，他亦曾有被人偷走這些用品的經驗，故常把這些用具帶備在身。

有機會是工作用具

林官在裁決時指，拘捕警員的作供清晰，盤問下未有動搖，法庭會接納其供詞。惟被告自辯解釋涉案物品是作工作之用，此說法也並非完全不可能。林官指出，該些物品是地盤常見的工具，且警方當場搜出被告工作證。至於被告攜帶俗稱「豬咀」的防毒面罩、護目鏡，以及黑色衣物，雖然可能與示威有關，但也有機會是工作用具，故裁定被告罪名不成立。

案件編號：ESCC2555/2019