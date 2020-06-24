過去五年6警因涉毒被捕　警研推自願驗毒計劃被質疑成效　

反修例風波至今，警方執法表現備受社會關注。保安局局長李家超今日（24日）出席立法會接受議員口頭質詢時表示，上月成立「誠信審核行動小組」，主動調查警員違法違紀的行為，加強監督警防務員人員操守。李指，小組有15名成員，由助理處長指揮，並向處長直接匯報，又研究推行「自願驗毒」計劃，安排警員調任敏感崗位如掃毒、反黑組前進行驗毒測試，目前正收集管理層意見。他指，過去五年有六名警員因干犯管有危險藥物而被捕，三人被裁定罪成，但強調研推計劃不是因警員出現問題，只是加強誠信紀律，屬正面措施理應獲支持。

反修例風波至今，警方執法表現備受社會關注。（資料圖片）

上月成立「誠信審核行動小組」研究計劃推自願驗毒計劃

保安局局長李家超今日（24日）出席立法會接受議員口頭質詢時表示，由2015至2019年間，有六名警員因干犯管有危險藥物而被捕，三人被裁定罪成，有兩人分別被判監兩個月和八個月及罰款，同時被革職 ; 有一人被判18個月感化令，罰款5000元，並接受戒毒治療，目前正進行內部紀律聆訊。另外，有兩人經調查後獲無條釋放，有一人正等候審訊。另外，同期五年間，無警員因昏醉而被裁定違紀。

李家超指，目前有三個恆常委員會負責警隊的誠信管理，為進一步加強警務人員專業操守，上月成立「誠信審核行動小組」，主動調查警員違法違紀的行為，「以及早辨識有潛在風險嘅工作流程」及改善、加強監察警防務員人員的行為及操守。李指，小組成有15名成員，由助理處長指揮，並向處長直接匯報，又正計劃不同可行性研究，包括推行「自願驗毒」計劃，安排警員入職或調任敏感崗如掃毒、反黑組前進行驗毒測試，建立「部門健康文化」，提高阻嚇作用，目前正收集管層意見。

公民黨立法會議員譚文豪批評，警隊違紀行為中包括「因昏醉而不適宜執行職責」，但質疑當中並無科學標準的檢驗。（資料圖片 )

被批自願參與效果成疑

民主黨立法會議員涂謹申質疑，過往警隊已設有三個委員會推行誠信管理，質疑李家超加入警隊已久，一早知情警隊問題，理應問責。 民主黨議員林卓廷則批評，警隊擬推的驗毒計劃屬自願性質，效果成疑，「一定係百分之百無吸毒啦，無理由吸完毒走去驗毒㗎! 無理由蠢到咁交關，雖然水平唔高。」李家超指，涂的評論不公道，形容一個大部門，未必人人完全遵守是可以理解，強調設立制度加強監管才是最重要。他又強調，計劃不是因警員出現問題，只是加強誠信紀律，建立健康的工作文化，屬正面措施理應獲支持。

不過，公民黨立法會議員譚文豪批評，警隊違紀行為中包括「因昏醉而不適宜執行職責」，但質疑當中並無科學檢驗標準。他又指，其它職業如飛機師均有抽樣驗毒測試，不明白警方為何不考慮抽查警員吸毒或酗酒問題。李家超僅表示，除酒後駕駛的情況，無法律強逼任何人做酒精測試，酒精測試是用作判定涉事人有否干犯醉駕，「唔係等同個嗰人係咪飲醉酒，每個人人身體狀況不一樣」，強調醉駕條例的指標是法律上的判斷，「同現實係咪昏醉，無一個科學性嘅定義。」

立法會大會今日早上11時召開，在進行近一小時口頭質詢後，因法定人數不足而流會 。