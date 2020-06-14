港版國安法｜李家超：執行國安法警員須過品格審查　符三大條件

全國人大會議上月通過港區國安法的決定草案，人大常委會將制定具體法律，保安局局長李家超日前表示，警隊正研究設置專責隊伍，準備在港區國安法實施後即時執法。 李家超今早（14日）無綫電視節目《講清講楚》中表示，警隊新設立專責隊伍，是為了更好履行法律。他透露，新設部門的成員要通過品格審查，並至少要符合三項準則，包括對香港的忠誠度、遵守保密原則，以及對維護國家安全的看法及理念符合當局的要求。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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「一哥」統領 部門人手視乎條文規定

根據李家超早前的說法，新部門會由警務處處長鄧炳強領導，有情報蒐集、調查和培訓的職能，預備在法例通過的第一天就投入運作。保安局其後指，警隊計劃就相關執法事宜成立一個專責小組，人員數量按需要設定。

李家超今日在節目表示，執法不一定指在條例生效首日即作拘捕行動，新設機構是為了履行法律責任，這也是全國人大決定的一部分。他提到，新成立的隊伍日後要專業化，才能提升部門效益，同時亦會安排相關法律專家提供支援。其他紀律部隊亦可在一定程度上幫忙，因為不同部隊都有各自的反恐經驗，但總體都是以警隊為主力。

至於專責隊伍的實際人手，李家超表示要視乎條文要求而定，該隊伍成員要有很強的分析能力、洞悉力，也要通過品格審查，包括對香港的忠誠度、遵守保密原則、對維護國家安全的看法及理念符合當局的要求等。他強調，新設機構要對付的對手可能非常聰明，是高手，擅於隱藏行動。

一提到擴大編制，自然涉及向立法會申請撥款。被問到有否評估申請撥款的難度，李家超指社會上不同人士會有不見意見，對新機構希望了解多些是正常，政府會努力向社會各界，包括向傳媒解說。他認為，國安法在法律上都已頒令，道理上也應支持，才可保香港安定太平。

警隊將設立新部門，專責處理國安法案件。（資料圖片）

可倣澳門設國安委員會

李家超又指，國安法的執法需要符合《基本法》及普通法原則，港人生活會繼續受到保障，本港亦可參考澳門設立由特首負責的國家安全委員會的做法：「重點是一定要向特首匯報，因為涉及國家層面的事，而特首是一個向國家一定要負責的最高代表。」但他強調兩地情況有一定分別，日後亦會有需要與內地就國安情況定期交流。