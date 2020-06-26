新冠肺炎｜母預早稀釋漂白水備用　引子復課後做實驗考究推翻用法

科學教育從生活開始，新冠肺炎疫情令中小學停課近四個月，有學校師生卻視為學習的契機。位於將軍澳的直資學校保良局羅氏基金中學在上月復課前，不忘製造科學學習機會，安排部份學生返校觀察清潔公司的消毒過程。有學生亦在疫情間，留意到家人處理漂白水時，會預早稀釋一公升分批使用，令他質疑對殺菌功效的影響，重返校園後，特意於課後做實驗驗證。校長陳榮光認為，科學教育不應受制課程框架，更重要是對生活的提問，從而啟發對科研的興趣。

保良局羅氏基金中學中二學生黎建亨（圖左）與陳朗軒，先用「總菌落數檢測方法」，檢驗消毒用品開蓋後如何受到存放時間的影響。（黃寶瑩攝）

疫情下，市民紛紛加強家居消潔消毒，卻未必熟悉消毒產品的特性。一直熱衷科學的保良局羅氏基金中學中二學生黎建亨表示，留意到媽媽使用漂白水時，會預早稀釋一公升，以方便日後逐次使用。不過，這個處理漂白水的方法，卻引起黎同學的疑問，質疑會否影響漂白水的消毒功效。

漂白水存放時間越長 殺菌能力會逐步減弱

六月初復課後，黎與同級同學陳朗軒在教師指導下，分別用「總菌落數檢測方法」，及「分光光度法」，檢驗開蓋後的存放時間與方式，對漂白水、雙氧水、消毒火酒等殺菌能力的影響，結果顯示存放時間越長，漂白水殺菌能力會逐步減弱 ; 消毒用品存放在陽光之下，即使未開封，亦會降底殺菌能力，故開封稀釋後應盡快使用。

黎笑言，將檢驗結果告知母親，成功說服對方改善使用漂白水習慣。生物科技科老師杜正悅表示，在指導同學做實驗時，特別注意用作實驗的細菌培植，曾考慮在周遭環境採集細菌樣本，惟安全風險較高，故改以可抑制的大腸杆菌取替。

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復課前安排部份學生視察校園消毒情況

科普教育源自對日常生活的提問，學校在上月復課前，安排清潔公司消毒及檢測中心採樣，期間安排三位對科學特別有興趣的學生，在安全情況下，返校觀察整個消毒採樣過程，了解經常被忽視、但細菌較多的高危位置，消毒過程的前後對比等。

校長陳榮光表示，科學教育不應受到課程框架限制，故學校一直著重培養學生對科研的好奇心及想像力，學會提問與探究，自2004年起，校方設有科學的增潤課程，旨在為熱衷科研的學生，在課後提供不同的科普活動；亦在初中綜合科學科以外，設有生物科技科，涉獵細胞及基因工程，未來更有機會開拓腦幹細胞增潤課程。