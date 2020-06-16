復課｜跨境生過關較暢順　關口增加檢查櫃位　校長指學生遲10分鐘

中三至中五級跨境生昨日（15日）復課，不少學生未有按指示預先填妥內地所需資料而延誤，影響校巴開出及抵校時間。北區中學校長會主席方奕亮今早（16日）在港台節目《千禧年代》表示，其校的跨境生昨日遲到了1小時才到校，今早過關情況明顯改善，遲了10分鐘到校。 深港跨境學童家長會主席黃菁葒亦指，今日處理跨境生的櫃位由1個增至3、4個，令學生通關速度加快。

中三至中五跨境學生昨日（15日）正式復課。（資料圖片 / 張浩維攝）

方奕亮表示，跨境學生昨日（16日）經落馬洲過關，部分因填寫健康申報表問題而延誤，原定上午8時上課，最終9時才到校；但今日情況明顯改善，只遲了10分鐘到校。方稱，部分跨境學生因證件、核酸測試、生病等問題沒有上學，但以其校為例超過九成跨境生有上學；又稱跨境生一般是點對點上學及放學，不存在社區感染風險。

黃菁葒補充指，昨早內地關口檢查嚴謹，且只開放一個櫃位處理跨境生衞生檢查，加上部分學生沒有預先填妥內地所需資料，故早上7時步出關口的學生寥寥可數，即使內地關口在8時已「截龍」，但最終至9時許所有跨境生才完成通關手續。至於今日情況，她說今日櫃位增加至3、4個，通關速度明顯加快，早上8時10分至15分所有跨境生已過關。