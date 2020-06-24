新冠肺炎｜屯門醫院確診患者沖涼水滲下層　滴中男病人眼鏡需隔離

屯門醫院主座4樓一個外科男病房，因天花出現滲漏，由於該病房對上一層為兒科隔離病房，並有新冠肺炎病人入住中，一名被天花滲水滴濺中眼鏡的男病人，須入住隔離病房，進行隔離檢疫14日及14日醫學監察，同病房另一人則要接受28日醫學監察。 ‪屯門醫院對受事件影響的病人致歉，並已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處匯報事件。

屯門醫院有新冠肺炎的確診病人所住樓層沖涼水滲落下層，兩名男病人需要接受隔離。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

屯門醫院發言人指，醫院主座4樓一個外科男病房，天花出現輕微滲漏，源頭來自上一層兒科隔離病房的浴室地板出現滲漏，水滴經牆壁滲漏至下層天花。故外科病房的兩名男病人分別在本月22日及23日被濺到，一人被水滴濺中眼鏡，另一人則被人滴濺中腳踝。‪屯門醫院對受事件影響的病人致歉，並已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處匯報事件

‪

專家檢視事件認為病人感染風險不高



‪屯門醫院已向衞生防護中心通報事件，經相關專家檢視事件成因及病人情況後，認為感染風險不高，不過為審慎起見，已安排被水滴濺中眼鏡的男病人入住隔離病房，進行隔離檢疫14日及14日醫學監察；而被水滴濺中腳踝的男病人，則轉往獨立病房留醫，並需接受28日醫學監察。

‪

‪屯門醫院昨晚（23日）已安排受病房滲漏檢查影響的6名兒科病人，及12名外科病人暫時調至其他病房。院方會安排5樓的兒科隔離病房進行全面維修工程，預計需時數星期，期間會利用另一個隔離病房接收需隔離的兒科病人。而其他隔離病房亦會按計劃陸續進行全面維修工程。

梁子超：洗澡水藏病毒唔出奇 但經水傳染風險低

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，患者洗澡時會清洗眼、鼻和排泄部位，水藏有病毒「絕對唔出奇」；但新型冠狀病毒在水中存活的時間似乎不長，水亦可能被清潔劑、番梘等稀釋，令病毒解體和失去活性，故傳染風險不高。他又稱，暫時未有證據顯示，病毒能透過水直接傳播，但倘患者的洗澡水有病毒，又接觸到另一人的眼睛黏膜，感染風險則相對高。他解釋，病毒可經淚腺進入鼻咽，當局安排病人接受隔離檢疫，是穩妥和恰當的做法。

對於公立醫院設施事故頻生，梁子超促請醫管局加強維修及檢查，經常留意冷氣、負壓及廁所等設施是否有損毀，減低住院病人出事風險。