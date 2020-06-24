新冠肺炎｜增兩宗菲律賓輸入個案　過去一周共5名患者為菲傭

衞生防護中心今日（24日）公布，截至下午4時新增兩宗輸入個案，一男一女患者均從菲律賓抵港，兩人均現病徵，其中55歲男患者本身有長期病患，過去10個月均留在菲律賓，他乘醫療專機到港，直接由香港國際機場被送往瑪嘉烈醫院治理；另一名47歲女子是菲籍外傭，由亞洲國際博覽館送院。 由6月1日至今日，共有7名確診者曾到訪菲律賓，其中5人是外傭。 本港無新增本地感染個案，連續11日本地零感染，全港確診個案至今累計1,180宗（包括一宗疑似）。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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衞生防護中心公布，截至今日下午4時，新增兩宗新型肺炎確診個案，均從菲律賓抵港，屬輸入個案，至今本港個案累計1,180宗（包括一宗疑似個案）。

新增的第1179宗個案、47歲女患者是菲傭，她自3月起於菲律賓居住，昨日（23日）有咳嗽及流鼻水，抵港後由亞洲國際博覽館送到瑪嘉烈醫院。第1180宗個案、55歲男患者6月13日曾發燒，他自去年8月起於菲律賓居住，昨日返港。他本身有長期病患，需乘坐醫療專機到港，直接由香港國際機場被送往瑪嘉烈醫院留醫。

由6月1日至今，本港共錄得7宗從菲律賓抵港的輸入個案，當中6宗是於過去8天內確診，其中5名患者職業是外傭。

多三人康復出院 86人仍留醫、1人危殆

醫院管理局發言人表示，截至中午12時，過去24小時增三名確診新型肺炎康復出院，個案編號為1074、1089和1110，累計有1,086名確診病人已出院。目前仍有86名新型肺炎確診者分別於九間醫院留醫，其中第595宗個案情況危殆，餘下85人情況穩定。