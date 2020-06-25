端午節｜40多年來首次無龍舟競賽　赤柱僅得巡遊祭神儀式

今日（25日）是端午節，但卻罕有地不設任何龍舟比賽。受新冠肺炎疫情影響，本港今年各區的龍舟比賽都取消或延期。 赤柱正灘今日無爬龍舟比賽，只照常舉行拜神儀式，藉此驅走病毒及祈求國泰民安，12隊龍舟隊之後下水「練習」，但活動在12點前已結束。赤柱國際龍舟錦標賽籌委會表示，今年是40多年來，首個端午節無龍舟賽事。雖然無龍舟比賽，參與人數亦大減，但仍然無損參加者興致，「出年我哋再正式嚟玩！」

▼2020端午節 赤柱龍舟巡遊祭神儀式▼

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練習現插曲 「龍頭」跌落海

受疫情影響，原定於端午節舉行的赤柱國際龍舟錦標賽延至10月舉行，較今早只在赤柱正灘舉行拜神儀式，然後作500米追逐巡遊及練習。

根據指引，參與活動的人士要提交健康申報表，到達場地時亦要量度體溫，現場亦提供酒精搓手液，而活動更出現「小插曲」，有龍舟輕輕相撞，其中一艘的「龍頭」更掉進海中。

2020年6月25日端午節，新冠病毒疫情下，爬龍舟比賽取消，赤柱有巡遊祭神儀式及訓練。赤柱國際龍舟錦標賽籌委會主席王錦泉表示，過去他在赤柱舉辦四十多年大型比賽，今年是首個端午節無龍舟賽事。（高仲明攝）

「有史以來第一次無龍舟賽事」

赤柱國際龍舟錦標賽籌委會主席王錦泉表示，過去他在赤柱舉辦40多年大型比賽，今年是首個端午節無龍舟賽事，「我諗有史以來第一次！」

他說，過去端午賽事有達200多隊龍舟隊參賽，但今日只能縮減規模，僅12隊出席，而今日不設任何賽事，只會為出席隊伍計時。他說，希望藉今日的拜神儀式，祈求疫情盡早過去。

2020年6月25日端午節，新冠病毒疫情下，爬龍舟比賽取消，赤柱有巡遊祭神儀式及訓練。（高仲明攝）

參加者：好開心有迷你被節目

參加者鮑先生表示，雖然今年人數較小，但氣氛仍在，即使各隊伍知道無獎項都參加，令比賽更加充實。他又指，因應疫情及限聚令，如今已少了很多大型活動，他們訓練時亦分兩至三艘船進行，隊員之間要距離1.5米，「例如渣打馬拉松都冇咗⋯⋯好開心今日有迷你節目。」

另一參加者王先生又指，今年是他第一年參加，雖然人數不多，但仍然「好玩」，「出年我哋再正式嚟玩！」

2020年6月25日端午節，新冠病毒疫情下，爬龍舟比賽取消，赤柱有巡遊祭神儀式及訓練。參加隊伍要先為船頭「點睛」，然後才能出海。（高仲明攝）

觀眾「無罩」觀賽

除了參加者外，現場亦有不少觀眾。譚先生帶同三歲小朋友到場「觀賽」，期間無配戴口罩，他坦言戶外有紫外線，加上近日確診數字較少，故不擔心感染。他又說，今年是第一年到現場觀賞龍舟，「之前因疫情問題，較多喺室內，有機會就出戶外玩下。」

盧女士又指，她每年端午節都會「游龍舟水」，但今年只得赤柱有舉辦活動，但仍然開心，「睇到啲龍舟，我就覺得我哋香港人個個都有一種奮鬥心。」