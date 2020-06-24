【端午節2020】受閏四月影響　今年成21世紀「最晚端午節」之一

明日（25日）是一年一度的端午節。端午節是農曆的五月初五，但因曆法不同，其在陽曆中的日期並不固定。而值得一提的是，今年是21世紀「最晚端午節」之一。

據天文教育專家、天津市天文學會理事趙之珩介紹，中國傳統的農曆實際上為陰陽合歷，既考慮到與太陽直接相關的陽曆回歸年，又考慮到與月亮位相變化的陰曆朔望月。一個朔望月平均為29.5306天，積12個朔望月為354天或355天，與回歸年（約365.25天）相差11天左右，3年累計下來就已超過一個月。

端午節是中國傳統節日。（中新社）

為了解決兩者之間的差異，古人採用設置「閏月」的方法。現行農曆「置閏」的方法是「十九年七閏」，即每隔2年到3年，就必須增加1個月，增加的這個月叫「閏月」。「置閏」的規則是依據二十四節氣來定。

今年是農曆庚子鼠年，為閏年，增加了一個「閏四月」。這個「閏四月」從陽曆5月23日開始至陽曆6月20日結束。受「閏四月」影響，自此以後，庚子鼠年內的農曆節日，如端午節等，在陽曆中的對應日期相較去年來說，都將向後推遲18天。去年端午節對應的陽曆日期在6月7日，今年端午節對應的陽曆日期就在6月25日。

趙之珩表示，21世紀100年內一共有3次端午節最晚的年份，分別是2001年、2020年和2058年，對應的陽曆日期是6月25日。但6月25日還不是最晚的端午節，最晚的是出現在陽曆的6月26日，如1906年。