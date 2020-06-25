新冠肺炎｜55歲男子醫療專機菲律賓抵港後兩日後亡　成第七名死者

撰文：鄭翠碧
最後更新日期：
新冠肺炎疫情未止，本港昨天有兩宗新增確診個案，當中一人是一名55歲男子（確診個案第1180號），該名男子前天（23日）在菲律賓由醫療專機緊急運送扺港，入院後病情持續惡化，至今天（25日）凌晨1時30分離世。
醫院管理局表示，該病人於5月底在菲律賓因中風入住當地醫院，抵港後入住瑪嘉烈醫院，當時正發高燒，情況嚴重，其後出現敗血病，最終不治。
本港至今共有七名確診病人於公立醫院離世。
▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼
+12
+11
+10
第1180號病人是一名55歲男子，是香港居民，他自去年8月起於菲律賓居住，今年5月底他在當地因中風入住當地醫院，6月13日曾發燒。6月23日在菲律賓由醫療專機緊急運送扺港，隨即由機場被送往瑪嘉烈醫院，當時他正發高燒，情況嚴重，及後確診患上新冠肺炎。病人情況轉差，出現敗血病，治療期間病情持續惡化，至今早1時30分離世。
院方表示，對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。個案已轉交死因裁判官跟進。
連同上述個案，至今共有七名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。
55歲男子前天坐醫療專機從菲律賓抵港後，入住瑪嘉烈醫院，今天病逝。 （資料圖片）