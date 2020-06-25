新冠肺炎｜55歲男子醫療專機菲律賓抵港後兩日後亡　成第七名死者

新冠肺炎疫情未止，本港昨天有兩宗新增確診個案，當中一人是一名55歲男子（確診個案第1180號），該名男子前天（23日）在菲律賓由醫療專機緊急運送扺港，入院後病情持續惡化，至今天（25日）凌晨1時30分離世。

醫院管理局表示，該病人於5月底在菲律賓因中風入住當地醫院，抵港後入住瑪嘉烈醫院，當時正發高燒，情況嚴重，其後出現敗血病，最終不治。

本港至今共有七名確診病人於公立醫院離世。