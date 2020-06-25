十人杜拜抵港被拒轉機到內地　滯留5日送檢疫中心　1人有病徵送院

撰文：鄭翠碧
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有11名旅客於上周六（20日）乘坐阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往內地但被拒，其後滯留機場5天，昨晚衞生署安排當中10人入住本港的檢疫中心。不過，根據現行政策，非港人不被允許入境香港，《香港01》向政府多個部門查詢，當局是根據甚麼條例容許相關人士入境香港及入檢疫中心，暫時未獲回覆。
據了解，該10名非港人被拒絕入境，但有部門考慮到公共衛生問題，容許10人入檢疫中心。據悉該10人不可視作已入境香港，也不可在本港自由走動。
政務司司長辦公室晚上回覆指，司長並沒有行使有關法例下賦予司長的豁免權，容許上述人士入境。衞生防護中心則指，上述接受檢疫的人士中，有一人出現徵狀，並送至東區醫院治理。其餘受檢疫人士正接受病毒測試。
有阿聯酋航班旅客滯留於機場內，未知去向。（讀者提供）
據了解，該10名非港人被拒絕入境，但有部門考慮到公共衛生問題，容許10人入檢疫中心。據悉該10人不可視作已入境香港，也不可在本港自由走動，未來會被安排離開本港，但也不能稱之為「出境」，至於離開香港的方式，有關當局仍在研究。
衞生署衞生防護中心回覆查詢時指，檢疫中心現正安排該10名受檢疫人士進行冠狀病毒測試，而期間有一人出現徵狀，需送東區醫院治理，其餘受檢疫人士的測試現正進行中。
政務司司長辦公室回覆指，司長未有行使其法例賦予的豁免權，准許上述人士入境香港。
鯉魚門公園度假村檢疫中心。（Facebook專頁「添馬台」圖片）
衞生署衞生防護中心昨天回覆查詢時指，昨天得悉10名非港人旅客從迪拜抵港後因未能轉機而滯留香港國際機場，調查發現該批旅客乘搭阿聯酋航空EK380航班於6月20日抵港，相關航班曾有超過20名乘客於抵港後收集的深喉唾液樣本對「2019冠狀病毒病」核酸呈陽性反應，故安排上述10人到檢疫中心接受測試。