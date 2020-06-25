十人杜拜抵港被拒轉機到內地　滯留5日送檢疫中心　1人有病徵送院

有11名旅客於上周六（20日）乘坐阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往內地但被拒，其後滯留機場5天，昨晚衞生署安排當中10人入住本港的檢疫中心。不過，根據現行政策，非港人不被允許入境香港，《香港01》向政府多個部門查詢，當局是根據甚麼條例容許相關人士入境香港及入檢疫中心，暫時未獲回覆。

據了解，該10名非港人被拒絕入境，但有部門考慮到公共衛生問題，容許10人入檢疫中心。據悉該10人不可視作已入境香港，也不可在本港自由走動。

政務司司長辦公室晚上回覆指，司長並沒有行使有關法例下賦予司長的豁免權，容許上述人士入境。衞生防護中心則指，上述接受檢疫的人士中，有一人出現徵狀，並送至東區醫院治理。其餘受檢疫人士正接受病毒測試。