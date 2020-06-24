阿聯酋航班26人確診　10乘客被拒轉機往內地滯留機場　送檢疫中心

新型肺炎疫情近日趨緩和，香港國際機場由本月初起，逐步恢復轉機或過境服務，惟現階段不設往返內地航班。有11名旅客於上周六（20日）乘客阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往內地，但他們並沒持有可前往目的地的登機證，其後滯留機場。據衞生防護中心資料，當中的EK380航班已另有26名來自巴基斯坦的乘客，到港後確診新型肺炎，而確診患者的座位分布廣泛。 機場管理局表示，該11名滯留的旅客中，其中一名旅客已於6月24日乘坐阿聯酋航空航班返回杜拜，惟其他旅客則仍未接受返回杜拜安排，滯留本港機場。阿聯酋航空表示，已為該10名旅客提供膳食及返回杜拜的下一班航班的安排。 衞生署衞生防護中心其後稱，現正安排該批旅客，以專車由機場送往指定的檢疫中心作檢疫隔離。

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機管局：航空公司有責任了解各地入境限制

機管局表示，於6月20日收到報告，有11名旅客經阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往內地，但他們並沒持有可前往目的地的登機證。機管局知悉事件後已即時聯絡航空公司，航空公司亦已經提供旅客返回出發地的安排。其中一名旅客已於6月24日乘坐阿聯酋航空航班返回杜拜，惟其他旅客則仍未接受安排。

機管局強調，在現行措施下，航空公司在外地接受旅客登機前往香港國際機場過境或轉機時，都必須預先確認目的地接受轉機入境旅客，並已於出發地辦理登記手續及持有登機證列印本，其行李亦須貼上往目的地的行李標籤。航空公司有責任了解各地的入境限制及檢疫要求，避免旅客滯留機場。

阿聯酋航空：已為滯留旅客提供膳食 以及下一航班返杜拜

阿聯酋航空確認，有11名旅客於6月20日經阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往中國內地。惟根據現行實施的旅遊出境措施，並不允許旅客由香港轉機至中國內地。因此，旅客計劃乘搭的轉機航班亦不准許旅客登機。

阿聯酋航空已提供旅客返回杜拜的航班安排，只有其中一人接受並已乘搭6月24日凌晨航班返回杜拜。其餘旅客並未有接受安排，仍堅持於香港逗留。阿聯酋已為該10名滯留旅客提供膳食及返回杜拜的下一班航班的安排，將繼續機管局及各部門協商，並積極處理是次事件。

有阿聯酋航班旅客滯留於機場內，未知去向。（讀者提供）

衞生防護中心：正安排10名旅客以專車送往檢疫中心

衞生防護中心於晚上回應稱，今天得悉10名非港人旅客，從迪拜抵港後因未能轉機而滯留香港國際機場。調查發現該批旅客乘搭阿聯酋航空EK380航班於6月20日抵港，相關航班曾有超過20名乘客於抵港後收集的深喉唾液樣本，對新型肺炎病毒呈陽性反應。衞生防護中心現正安排該批旅客以專車由香港國際機場送往指定的檢疫中心作檢疫隔離。

阿聯酋航空確認，有11名旅客於6月20日經阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往中國內地被拒。(Getty Images）

有滯留人士報稱被通緝 警調查後了解非通緝人士

警方回覆查詢指，於6月23日下午約5時55分接獲報案，指一名內地男子在香港國際機場自稱被通緝人士。警方接報到場，經調查後確定該名男子並非被警方通緝人士。案件列作「雜項事件」，事件中沒有人被捕。

香港國際機場於6月1日起，逐步恢復轉機及過境服務，所有轉機、過境及抵港旅客到達機場時需要接受體溫檢測，並需要在機場禁區範圍內戴口罩。轉機或過境旅客須直接前往乘搭接駁航班的登機閘口，他們將會在轉機處獲派貼紙作識別，機管局會為他們劃定指定的用餐區。