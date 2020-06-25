端午節2020｜港人湧半月灣擁抱陽光海灘　掃走疫情陰霾

今日（25日）端午節天公造美，不少市民都前往西貢外島享受陽光與海灘，位於西貢碼頭東南面、約半小時船程的半月灣水清沙幼，海天一色，不少家長都帶同子女到海灘共聚天倫樂。 現場所見，海灘迫爆，人人脫下口罩束縛，盡情玩樂。有市民指沒有龍舟賽的端午節失色不少，惟有「游龍舟水」感受氣氛，亦有小朋友坦言疫情期間日日做功課及溫書，又要網上學習，今日可以外出感到高興。

+ 4 + 3 + 2

新冠肺炎疫情趨於緩和，不少市民都趁假日外出散心，其中西貢外島半月灣（又稱廈門灣）今日下午約1時許已經逼爆，遠望沙灘插滿太陽傘，擠得水洩不通，有小孩在海邊嬉水、情侶互相塗防曬油、女士在海岸石上擺「甫士」留倩影，齊齊將疫情陰霾拋諸腦後。

郭太對今年沒有龍舟賽事感失望。（孔繁栩攝）

紛紛脫口罩「解放」

家長郭太帶同3名子女到泳灘，她指今日沒有龍人舟競賽令節日失色不少，所以要到泳灘游龍舟水。郭太又表示，疫情下長期戴口罩感到很焗促，難得到戶外都想脫下口罩「唞下」，不過自己都有準備濕紙巾、消毒液，又會提子女勤洗手。

在帳篷下吃着果凍的陳小朋友表示，早前停課期間日日做功課及網上學習，感到很悶，雖然泳灘「爆晒棚」，但反而感到高興。

另外，曾太就表示，最近疫情放緩，「算係有返少少信心，之前都擔心，所以無乜出街」，她認為限聚令可以逐步放寬，但自己仍然會繼續戴口罩，不敢鬆懈。曾小朋友就指，之前疫情高峰常常待在家中，很少曬太陽，希望今日可以「曬黑啲man啲」。

半月灣上市民盡情玩樂同時，有清潔工人密密清理垃圾，有清潔工人表示，公司特意安排9名清潔工全日清理泳灘，「今日好多垃圾，但好在啲人都有功德心，無亂咁掉」。