端午節2020｜長洲度假屋生意增　小食店生意未見起色：消費意欲低

今日適逢端午節，天氣明朗，大批市民趁公眾假期去長洲遊玩，街上人頭湧湧。長洲碼頭附近有人扒龍舟，有家長帶同子女來海灘玩水和閒逛。 有度假屋和餐廳負責人表示，最近假期長洲的人流都多，今年端午節生意比往年增長三成，但有小食店負責人稱，客人消費意欲低，生意未見起色。

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今日端午節天氣明朗，市民趁假期去長洲遊玩，下午街上人頭湧湧。長洲碼頭附近有人扒龍舟，有家長帶同子女來海灘玩水和閒逛。

小朋友：一年無去沙灘喇

馮先生和子女、侄子戴口罩到長洲東灣泳灘遊玩，他說不怕疫情，因為現時多數是輸入個案，安全好多，而且人人戴口罩，「要是驚疫情就不會來，出來玩讓小朋友開心。」天氣炎熱，女兒表示戴口罩感覺侷促，馮先生說會多飲水。小朋友在海灘玩水表現雀躍，侄子高呼「好開心，超級熱」，又說已經一年沒有去海灘。

售賣手作品的工作坊負責人張小姐表示，限聚令放寬，不少家庭前來長洲，認為他們「商場行都行晒」，故選擇去離島放假。之前生意有受疫情影響，現在慢慢回升，跟往年差不多。

小朋友在海灘玩水表現雀躍，高呼「好開心，超級熱」，又說已經一年沒有去海灘。（陳家怡攝）

長洲度假屋和餐廳負責人高小姐表示，最近假期長洲的人流多，今年端午節生意比往年增長三成。她認為天氣好、沒有下雨，吸引不少市民來離島，以本地市民和在港居住的外國人為主。

早前度假屋生意受疫情影響，房租已減至十年前的價格水平，高小姐表示如果房價昂貴，遊客多數只會來長洲走走，不會住宿。過去一年社會事件期間，有客人擔心來往長洲時，途經中環的交通狀況受阻，未必會去長洲。

現時度假屋生意明顯好轉，就六月而言，平日入住率有七至八成，假日入住率更達八至十成。高小姐表示，穩定的入住率帶動餐廳生意，加上參與了保就業計劃，餐廳也有增聘員工。

一家三口來長洲玩樂的袁小姐表示，未能去旅行就來長洲閒逛和看人爬龍舟，在空曠地方和吃小食會暫時不戴口罩，現時疫情沒以前嚴重，打算會多消費。

小食店負責人盧太表示，往年端午節有龍舟比賽，氣氛較今年熱鬧好和人流比較多。以前有約一半遊客是外國或內地客，只有四成是本地市民，現時有八成都是本地市民。

她認為遊客仍擔心疫情，消費意欲減低，生意減少三至四成，估計因為經濟不景而不願意花錢，「以前客人平均會買三至四件小食，現在只會買一至兩件」。為了吸引客人光顧，小食店有「疫情價」減價優惠，她希望暑假生意好轉，寄語「大家都捱住，香港人加油」。