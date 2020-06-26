屯門醫院77歲住院老翁感染退伍軍人病情況危殆　感染源頭未明

衞生防護中心今晚（26日）公布，正調查屯門醫院內一宗退伍軍人病個案。患者有長期病患，於6月22日轉往深切治療部，現時情況危殆。中心指，正追蹤病人的接觸者，包括醫院的職員和病人，並展開醫學監察。 屯門醫院指，該名老翁曾入住外科病房，同一時期入住有關病房的住院病人，將要接受醫學監察。院方稱已在有關病房採取預防及改善措施。

屯門醫院指，已在有關病房採取預防及改善措施，以及提醒所有醫護人員提高警覺。 （資料圖片）

病人本月12日入院 21日發燒確診肺炎

衞生防護中心指，一名77歲有長期病患的男子，於6月12日因健康狀況入住屯門醫院，其後6月21日發燒，翌日被轉往深切治療部作進一步治療。患者的臨床診斷為肺炎，其氣管分泌物樣本經化驗後，證實對含退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應，現時情況危殆。

中心指，正聯同屯門醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，現時已採集相關水樣本和環境樣本化驗。

屯門醫院指， 該名77歲男病人曾入住外科病房，衞生防護中心今日到醫院視察有關病房及收集水樣本化驗，感染源頭仍在調查中。而同一時期入住病房的住院病人，亦會接受醫學監察。

院方稱，已在有關病房採取預防及改善措施，包括於洗手盆水龍頭和浴室花灑頭加裝的過濾器、暫時停用有關洗手盆水龍頭、對病人展開醫學監察；並已向醫院管理局總辦事處呈報事件，以及提醒所有醫護人員提高警覺。

衛生防護中心指，正聯同屯門醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭。（資料圖片）

衞生防護中心發言人稱，正追蹤病人的接觸者，包括醫院的職員和病人，並展開醫學監察。而衞生防護中心已向他們提供預防退伍軍人病的健康建議，如免疫力弱的人士在飲水、刷牙及漱口時，應使用無菌或經煮沸的水。

中心亦提醒市民，退伍軍人桿菌可存活於多種環境，適合在攝氏20至45度的溫水生長，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入受污染的水點和霧氣而受感染，而處理花園土壤、堆肥和培養泥土亦有機會受感染。