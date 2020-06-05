葵涌同德中心冷卻塔退伍軍人桿菌濃度超標　已完成消毒工作

機電工程署今日（5日）公布，在今年五月的例行巡查中，一共檢測了88淡水冷卻塔水樣本，當中葵涌同德中心驗出的退伍軍人桿菌總濃度超標，已要求採取消毒措施，冷卻塔擁有人現時已完成消毒工作。

機電署說，葵涌同德中心驗出的退伍軍人桿菌總濃度超標。（Google街景圖）

機電署指，在今年五月的例行巡查中，共檢測了來自46幢建築物的88個淡水冷卻塔水樣本，當中位於一個位於葵涌同德中心的冷卻塔，樣本驗出的退伍軍人桿菌總濃度約每毫升1,400菌落，超過1,000菌落的上限值。

資料顯示，使用該冷卻塔的處所分別為同德中心 1、7、11及12樓。

已發出「妨擾事故通知」

機電署說，已按《公眾衞生及市政條例》向冷卻塔擁有人發出「妨擾事故通知」，並已要求採取適當消毒措施，現時該宗個案的冷卻塔擁有人已完成消毒工作。

今年已檢查逾300個冷卻塔

機電署又說，在今年1月至5月期間，署方檢測了310個淡水冷卻塔水樣本，分別來自198個建築物，當中有兩個水樣本的退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1000菌落的上限值，並已發出「妨擾事故通知」。

至於上述例行監察巡查以外的其他檢查（即協助衞生防護中心抽取樣本化驗），在今年1月至5月期間，則檢查了19個淡水冷卻塔水樣本，涉及5幢建築物，共有一個樣本等於或超過每毫升1000菌落的上限值，並已發出「妨擾事故通知」。