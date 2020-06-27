新冠肺炎｜外傭或禁家居檢疫　僱主協會：須顧及低收入僱主能力

菲律賓當局重新辦理外傭出境申請，預料7月將有約1.26萬名外傭陸續抵港，此批傭工抵港後須接受病毒檢測及強制檢疫14日。勞工及福利局局長羅致光今（27日）表示，正與衞生署商討在檢疫令中，要求涉事抵港傭工不能在家居檢疫以減低傳播風險，並正商討提供價錢合理的酒店資訊予中介公司。 香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒稱，聘請外傭的僱主眾多，經濟能力差異甚大，希望當局能體恤低收入僱主，提供駿洋邨檢疫中心以安排統一隔離檢疫；倘當局僅能提供酒店資訊，強調政府亦有責任確保相關設施安全，並須監察正接受隔離檢疫的傭工以減低傳播風險。

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對於下月將有逾一萬多名外僱抵港，羅致光今日表示從政策上希望減低人流，故鼓勵僱主延長現有外傭合約；亦希望外傭延長留港時間以減低人流來往及病毒傳播的風險，但多次重申僱主聘用外傭來港，「責任仍然在僱主上」。

羅又稱，正與衞生署商量，擬在檢疫令中訂立更清楚條件包括外傭不適合居家檢疫。他解釋，因過往一個月從菲律賓返港的確診率為0.65%，故估計倘約一萬外傭短期來港，其中65個人或有機會確診。

勞工及褔利局局長羅致光。（資料圖片／歐嘉樂攝）

而該批人士倘實施居家檢疫，羅致光認為社區感染、散播病毒的機會相當高，形容情況們不理想。故他指，勞工處會與其他相關部門討論如何找到價錢較為合理的酒店，以提供資訊予中介公司及幫助僱主。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒斥，羅致光的言論其意思顯然是「我無叫你請外傭、請得佢哋你（僱主）就要負責」。但她強調，檢疫責任及把關一直是政府需承擔，強調所有人士抵港，政府須確保涉事人士沒有染疫及阻止病毒在社區爆發的風險。

容馬珊兒續指，現時聘用外傭的僱主「由好低收入到好有錢都有」，促請當局須考慮他們的經濟能力，安排外傭入住駿洋邨檢疫中心統一隔離檢疫會較適合，因相關費用僅為200港元一日，低收入的僱主亦能負擔；倘政府堅持，僅提供酒店名單予僱主，當局亦要持續監察檢疫中的外僱，以避免社區爆發。

香港僱傭公會主席陳東風則指，同意政府考慮外傭禁止家居檢疫的做法，亦明白作為僱主應「用者自付」，但當局提供接受檢疫的酒店名單時，可一併考慮酒店的地點，盡量安排在機場附近的位置，以縮短外傭抵港後須乘搭其他交通工具，有機會在社區爆發的風險。