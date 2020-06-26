新冠肺炎｜駿洋邨檢疫中心7月底「退役」　竹篙灣檢疫設施即啟用

本港新冠肺炎疫情逐漸緩和，政府今晚（26日）宣布，將於7月底停止使用位於火炭駿洋邨的檢疫中心，之後清空有關單位和進行徹底消毒，然後馬上將該邨交還房屋委員會。政府表示，竹篙灣檢疫設施的工程進度良好，預計可於7月底提供額外約700個單位，屆時撇除駿洋邨的檢疫單位後，全港仍合共約有1,500個檢疫單位。 政府預計駿洋邨準租戶會分兩批入伙，務求讓首批準租戶於8月底開始陸續入伙；而部分需要作較多修繕工作樓宇的準租戶，預計可能會延至今年10月底開始陸續入伙。

停用駿洋邨後全港仍可有1500個檢疫單位

政府今晚宣布，將於7月底停止使用位於火炭駿洋邨的檢疫中心，並會清空有關單位和進行徹底消毒，然後馬上將該邨交還香港房屋委員會。

政府表示，由於本港新型肺炎疫情漸趨穩定，本地確診個案宗數持續維持於低水平，過去一個多月需要入住檢疫中心的人士，大部分是從病毒傳播風險較高地區返港的香港居民。於竹篙灣的政府土地加建檢疫設施的工程進度良好，預計可於7月底提供額外約700個單位，屆時撇除駿洋邨的檢疫單位後，全港仍合共約有1,500個檢疫單位，包括約3,000個床位，預計可應付未來疫情的需要。

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房委會會隨即詳細檢視駿洋邨的狀況，盡快進行相關的修繕及驗收工作。由於該邨一共五座涉及4,800多個單位，房委會需時進行所有修繕及驗收工作。雖然個別樓宇及單位需要修繕的情況不一，但房委會會致力盡早完成相關工作，並會在7月上旬向準租戶發放最新消息，以便他們作準備安排，包括學童新學年就學安排。政府預計駿洋邨準租戶會分兩批入伙，務求讓首批準租戶於8月底開始陸續入伙；而部分需要作較多修繕工作樓宇的準租戶預計，可能會延至今年10月底開始陸續入伙。



政府自2月20日起使用駿洋邨作檢疫中心，先後共有逾7,700人入住該邨接受檢疫，其中除了確診個案的密切接觸者外，也包括從「鑽石公主號」郵輪、湖北省，及至近日從海外不同地區返港人士。政府表示，明白過去數月使用駿洋邨作檢疫中心對準租戶帶來不少影響和不便，亦明白他們希望可以早日入住的心情，政府衷心感謝駿洋邨準租戶的忍耐和體諒，大大有助香港的抗疫工作。