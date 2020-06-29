廉署揭假文件騙入職上升　保險從業員訛稱中五畢業11年間呃5公司

近年投身保險業界人數持續增多，現時全港有超過12萬名保險從業員，廉政公署接獲涉及保險業界貪污投訴亦有所上升，由前年36宗上升至去年42宗，升幅約16.7%。自去年保險業監管局提升保險中介入職門檻後，廉署發現求職者利用虛假文件騙取職位情況增多，曾經有從業員持假學歷訛稱中五畢業，11年間向5間保險公司騙取職位，最終被揭發所聲稱的中學當年早已停辦。 廉政公署社區關係組去年與保險業監管局及業界推展「誠信創未來」保險業道德推廣計劃，為有意入行人士及中介人提供網上防貪學習教材及持續進修培訓，避免為「開單、跑數」而犯險，並為個別保險公司提供防貪服務，同時提醒市民投保時切勿虛報病歷及認清條款細則，否則得不償失。

廉政公署接獲涉及保險業界貪污投訴亦有所上升，廉政公署香港商業道德發展中心總幹事林淑儀表示，誠信是預防貪污的第一道防線。（盧翊銘攝）

廉政公署今年首5個月接獲8宗涉及保險業貪污投訴，在2017至2019年就依次接獲57宗、36宗及42宗，每年都有超過六屬可追查個案，3年合共檢控13宗。

保監局去年提高入職學歷要求

保險業監管局去年提升入職學歷要求，新入職保險中介由以往只需中五程度，改為在DSE有5科及格，當中須包括語文及數學科。廉署發現，近年利用虛假文件騙取聘用機會情況較多，料因門檻調高後仍有不少人想入行，有應徵者因未能符合要求而犯險。

廉署資料顯示，過往曾有求職者提供虛假學歷，訛稱在某學校中五畢業，11年間欺騙共5間保險公司，其後被揭發所聲稱的中學原來一早已停辦，判感化令18個月。

廉政公署今年首5個月接獲8宗涉及保險業貪污投訴。（資料圖片）

提供虛假入息證明 騙「握手費」400多萬元

保險從業員行使虛假文件亦見於過檔跳槽。曾有一名區域總監獲新公司挖角後，以虛假入息證明報大180萬元收入，成功騙取新公司400多萬元「握手費」（又稱過檔費），最終東窗事發判囚兩年半。

至於涉及轉介或「射單」的貪污依然普遍，一名銀行客戶服務經理為協助任職保險經紀公司業務代理的友人「跑數」，將銀行客戶保單轉介友人，友人從而向保險公司騙取佣金，事成後向銀行經理支付50萬元賄款作回報，兩人觸犯防止賄賂條例，銀行經理囚18個月，保險經紀入獄8個月；亦有身為「上線」的保險公司女區域總監，謊稱保單是其「下線」丈夫處理，詐騙上線佣金及佣金共約3萬元，監禁3個月。

為提升保險界的專業及誠信，廉署社區關係處於2019年與保監局及業內12個專業團體，共同推展為期兩年的「誠信創未來」保險業道德推廣計劃。廉政公署香港商業道德發展中心總幹事林淑儀表示，誠信是預防貪污的第一道防線，「唔使保費，終生受保，投資誠信回報更長遠」。

保險業道德推廣計劃會向有意加入保險業人士及在職中介提供培訓，例如更新資格考試中有關防貪的試題、為新入職人士製作網上學習教材、優化培訓課程內容及製作持續進修網上學習課程；亦會向保險公司提供網上防貪資源及防貪服務；同時製作短片指導投保人應注意的貪污風險及保障貼士等；計劃亦提供全新製作倡廉教育及宣傳資料，包括11條培訓短片，提醒從業員切勿為「開單」以身犯險。