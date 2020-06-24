廉署起訴醫管局前總經理徐若萍　涉採購無申報利益　貨額逾300萬

廉政公署今日（24日）落案起訴醫院管理局前總經理徐若萍，指她在任時處理其私交好友所擁有的貿易公司採購貨品，沒有申報利益衝突及作出虛假申報。醫管局最終就16個貨品採購項目上，向該貿易公司支付款項共逾300萬元，廉署控告徐若萍涉嫌公職人員行為失當。 被告將在周五在沙田裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉政公署落案起訴醫院管理局時任總經理徐若萍，指她處理向其私交好友所擁有的貿易公司採購貨品時，沒有申報利益衝突及作出虛假申報。（資料圖片／陳嘉元攝）

廉政公署說，被告徐若萍今年63歲，案發時是醫管局護理總經理，被派至沙田醫院及白普理寧養中心。她獲授權批核採購申請、評審採購報價，並向醫管局建議供應商。

女商人屬私交好友 且有財務往來

廉署表示，被告建議醫管局向一間貿易公司索取報價時，涉嫌無向醫管局申報該貿易公司，唯一東主是一名女商人，而該名女商人是其私交好友。

徐若萍又涉嫌在推薦由上述貿易公司供應貨品時，以及在周年申報表上，向醫管局虛報她與該公司並沒有利益衝突，惟該女商人在該公司擁有直接財務權益，並與被告為私交好友及有財務往來。

若醫管局知悉 將不會處理有關採購項目

控罪指，被告涉嫌於2012年10月16日至2017年2月8期間，身為擔任公職人員（即醫管局護理總經理），在執行公職過程中或在與該公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出不當行為。

廉署續指，若醫管局知悉被告及該女商人屬私交好友關係及有財務往來，便不會處理有關採購項目，並支付款項予該公司。