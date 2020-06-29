保就業｜第二批名單涵蓋傳媒、學校　添好運、莆田、珍妮曲奇等

政府今日（29日）公布第二批領取「保就業計劃」工資補貼的僱主名單，據《香港01》統計，部分新增僱主不乏來自醫療機構、傳媒出版、教育機構、旅行社、餐飲業及社團聯會等。 其中，星島新聞集團兩間子公司合共獲發約2,658萬元，經濟日報集團旗下經濟通獲發487萬元。另外，曾獲國際飲食權威米芝蓮評為一星的添好運及莆田餐廳，他們分別獲發456萬元及505萬元。信德集團獲發603萬元，國際金融中心（IFC）營運酒店業務的子公司亦獲發2,527萬元。

政府今日（29日）公布第二批領取「保就業計劃」工資補貼的僱主名單，部分新增僱主分別為醫療機構、傳媒出版、教育機構、旅行社、餐飲業及社團聯會等。（資料圖片）

《香港01》統計今日最新公布的僱主名單，其中在醫療機構方面，港怡醫院、明德醫院及播道醫院均入列。傳媒集團、組織及出版機構方面，星島新聞集團子公司「SING TAO MANAGEMENT SERVICES LIMITED」，獲發約2,542萬元，承諾受薪僱員人數993人；同屬星島的「巴士的報」獲發116萬元，受薪僱員人數41人。香港經濟日報集團旗下經濟通獲發487萬元，承諾受薪僱員人數185人。

英基教育獲發逾1,900萬元

教育機構方面，英基教育獲發1,900萬元，受薪僱員人數927人。銅鑼灣維多利亞幼稚園、聖若望英文書院、聖三一堂小學、香港崇正中學等亦獲發工資補貼。至於餐飲及食品業方面，包點先生、大班麵包西餅、莆田、芽莊、珍妮曲奇及添好運均獲發補貼；大集團九龍維記牛奶則獲發1,254萬元補貼。

另外，再有多個社團、聯誼會及商會獲發補貼，其中香港中華總商會獲發117萬元，香港僑界社團聯會、香港普寧同鄉聯誼會、香港廣西北海市同鄉聯誼會及香港政協青年聯會等亦有獲發補貼。

第二批領取「保就業計劃」工資補貼的行業及公司（節錄）

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「保就業計劃」完整名單

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