保就業｜第二批補貼名單曝光　六福、唐記獲逾4000萬　未超越養和

政府早前推出第一期「保就業計劃」，由上月25日起接受申請，至6月14日截止。政府今日（29日）公布第二批已經領取工資補貼的僱主名單，涉及33,679名僱主，當中98%為聘請不足50名僱員的中小微企；涉及的工資補貼額約65億元（6月至8月），有關僱主承諾於補貼期內維持超過28萬名受薪僱員。 今次更新的名單中，領取超過千萬資助的公司有逾40間，當中養和醫院、IT仍然未被超越。六福珠寶、唐記包點及唐包點的總公司祖遇唐控股有限公司都領取超過4千萬工資補貼，排在總榜單的第3、4名。年初僱員大幅減薪的星島新聞集團有限公司的總公司SING TAO MANAGEMENT SERVICES LIMITED亦領取逾2,500萬元。

第二批名單有3.3萬僱主 第三批3萬多僱主上周五開始發放

今日公布的第二批名單涉及33,679僱主，98%為聘請不足50名僱員的中小微企，涉及補貼金額約65億元，承諾受薪僱員人數達28萬人。另外「保就業」計劃秘書處已於上周五（26日）開始向第三批共30,016名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額約77億元，承諾受薪僱員人數約335,000名。

在政府近日公布的名單中，獲補貼千萬港元以上的公司增加到了41間，惟養和醫院及I.T.仍然霸佔頭兩位。六福集團有限公司（六福珠寶）則領取了約4,366萬成為領取第三多的企業，涉及僱員1,493名。經營唐記包點、唐包點、巧手等的祖遇唐控股有限公司則領取了4,271萬位列第4，承諾受薪的員工數目為1,983名。城市護衛有限公司、港怡醫院、及為機場提供地勤服務的SATS HK LIMITED 新翔(香港)有限公司及經營本港傳媒星島新聞集團有限公司的SING TAO MANAGEMENT SERVICES LIMITED都位列前10名，領取逾千萬補貼。

是次的名單上還出現了國際知名品牌，包括Dior、Agnes b、Estee Lauder、TORY BURCH、BROOKS BROTHERS等。經營商場、酒店、餐飲的IFC DEVELOPMENT (HOTEL) LIMITED亦新上榜，領取約2,527萬補貼，承諾受薪員工人數為923名。

1.3萬一人受薪公司領取補貼

政府發言人指今次98%為中小企微企，而細看名單，迄今已經有1.3萬間「1人公司」領取補貼，當中有7,500多間是今日新增的公司，較上次的5,600多間多了一倍有餘。

已經向7.4萬合資格自僱人士發放一筆過資助 總資助額5.56億元

「保就業」計劃第一期申請於6月14日截止，共收到168,799名僱主及259,860份自僱人士申請。到目前為止，「保就業」計劃秘書處及代理人已完成審批超過89,400宗僱主申請，佔有關申請總數53%，總資助額191億元，惠及僱員數目836,000人。自僱人士方面，「保就業」計劃秘書處已先後向約74,000名合資格自僱人士發放一筆過7,500元資助，總資助額5億5千6百萬元。

僱主須在每月10日前為新僱員開設MPF戶口

發言人指，已領取工資補貼的僱主，「保就業」計劃代理人會以強積金受託人提供該僱主於補貼期內（即2020年6月至8月）每月的強積金紀錄證明書所顯示的有關收入及受薪僱員總數（正放取無薪假的僱員不會計算在內），核對有關僱主有否在補貼期間把工資補貼全數金額用於僱員工資，並對比2020年3月強積金紀錄證明書顯示的僱員總數（無論當時有否支薪），以核對有關僱主有否裁員。領取第一期補貼的僱主，在接受補貼的3個月期間，若僱主未有把領取的當月資補貼全數用於支付僱員同一月份的工資，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額。若補貼期間任何一個月有支薪的僱員總數，少於3月的僱員總數（無論當時有否支薪），僱主須按「保就業」計劃條款向政府繳付罰款。



發言人並表示，僱主於補貼期間必須準時於每個強積金供款期的供款日或之前，為僱員向強積金受託人支付強制性供款，並盡快為新入職僱員開設強積金帳戶及供款。換言之，僱主必須分別在7月10日或之前、8月10日或之前及9月10日或之前完成開設6月、7月及8月新僱員的強積金帳戶及為支薪僱員向強積金受託人供款，以確保有關僱員的資料能顯示在有關月份的強積金紀錄證明書，否則該僱員不會被納入受薪僱員總數的計算內。此外，獲批補貼的僱主向強積金受託人提交補貼期間供款的付款結算書時，須就65歲或以上僱員提供其基本工資金額（無論有否為其作自願性供款），以證明在當月有支薪予相關僱員，否則有關僱員不會被納入受薪僱員總數的計算內。」

發言人亦再次解釋，「保就業」計劃設計的目的是讓僱主可因應業務情況，選擇人手較多及工資開支較高的月份作為「指定月份」，以領取更多工資補貼額。這不但可讓僱主保留現有員工，亦可為已放無薪假的僱員支付薪酬，甚至可按業務需要重新聘用或增聘人手。發言人指，計劃並無規定僱主只能利用工資補貼資助每名僱員最多9,000元或一半的工資，若僱主工資補貼全數用於員工薪酬及並未於補貼期內裁員，秘書處無須向有關僱主收回補貼款額。

▼政府公布第二批保就業名單▼