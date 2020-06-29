新巴、城巴車身廣告特許經營權　授予RoadShow路訊通

新巴城巴宣布，經過招標後，將巴士車身外部和車廂內部廣告獨家特許經營權授予「 RoadShow 路訊通」的間接全資附屬公司 Bus Power Limited， 為期三年。 由2020年7月1日起生效，將涵蓋新巴城巴約1,700多輛雙層和單層巴士，覆蓋約200多條巴士路線。

新巴城巴的車身外部和車廂內部廣告獨家特許經營權，將授予「RoadShow 路訊通」的間接全資附屬公司Bus Power Limited。（資料圖片／盧翊銘攝）

新世界第一巴士服務有限公司和城巴有限公司宣布，經招標程序後，新巴城巴的車身外部和車廂內部廣告獨家特許經營權將授予路訊通傳媒集團有限公司，即「 RoadShow 路訊通」的間接全資附屬公司Bus Power Limited，為期三年。該合同由2020年7月1日起生效，將涵蓋新巴城巴約1,700多輛雙層和單層巴士，覆蓋約200多條巴士路線。

新巴城巴董事總經理鍾澤文表示，憑RoadShow路訊通戶外及路面上的豐富的廣告營銷經驗，以及對本港廣告市場的深入了解，有信心車身外部和車廂內部廣告將繼續是一個具吸引力及有效的戶外廣告平台。

RoadShow路訊通首席執行官陳鈞表示，今次合作極其重要，因為新巴城巴路線覆蓋香港核心商業區，接觸所有高端觀眾，提供了一個優質的網絡。

新巴城巴的車身外部和車廂內部廣告獨家特許經營權，將授予「RoadShow 路訊通」的間接全資附屬公司Bus Power Limited。（資料圖片／林若勤攝）

另外，九巴將分別與香港電車及專線小巴營運商進智公交，延長現時合作的轉乘優惠計劃一年，由今年7月1日起至2021年6月30日，所有優惠細則維持不變。轉乘優惠計劃踏入第四年，九巴表示一直深受乘客歡迎，經運輸署批准，優惠計劃延長一年。