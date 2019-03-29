九巴車廂電視RoadShow傳今年回歸　下月或公布詳情

備受市民爭議的九巴車廂電視路訊通（RoadShow，現改名為貝森金融集團）自2017年6月底停播，有傳今年將回歸，恢復在九巴車廂播放電視節目。 《香港01》已就事件向九巴查詢，九巴回覆指，一直探討善用巴士車廂內的設備，向乘客提供資訊，而有關資訊之播放必須遵守運輸署發出的守則，但對RoadShow複播未置可否。

路訊通（Roadshow）自2017年6月底停播。（資料圖片）

主要報道廣告、市務市場消息的媒體《Marketing》今日（29日）引述消息報道，稱路訊通計劃於今年恢復代理九巴電視業務，包括在車廂內播放節目，有關細節料於下月公布。

翻查資料，路訊通自2000年起於2,400部巴士及約200部小巴上安裝液晶體顯示屏開始，在車廂播放節目「陪伴」廣大乘客，同時亦就此帶來龐大廣告收益。

九巴遂於2001年將路訊通分拆上市，所提供的業務包括巴士電視、巴士車身及車廂廣告以及巴士侯車亭廣告等。此舉被外界批評是玩弄財技，因一方面令九巴「虧蝕」，從而向政府申請加價，另一方面路訊通卻從九巴身上賺大錢。

路訊通早前終止巴士電視廣告業務之後賣盤，股價今日勁升11.8%。（資料圖片）

2000年至2016年間，路訊通共有12年錄得盈利及5年虧損，累計仍賺約4.37億元。惟在2015年起，因市場需求持續疲弱，導致收入下降，加上三大主要開支，即專利費、特許費及管理費亦有所增加，造成虧蝕。

路訊通近年亦引起爭議，被批評「噪音污染」造成滋擾，令市民難以休息。更甚，有民眾更成「寧銷行動」，爭取路訊通將音量收細或成立靜音區。至2017年，路訊通因代理權屆滿，於6月30日正式停播。

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