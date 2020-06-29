動漫節2020｜如期7月下旬會展舉行　改為app實名登記抽籤爭頭籌

第22屆香港動漫電玩節將於7月24至27日，一連四日於會展如常舉行。然而今年將改變以往的頭籌安排，入場人士須下載一個手機程式，才可參加「500個頭籌卡實名登記抽籤編配」計劃。門票價格則維持40元，但透過手機程式購買電子門票，首張可享5元優惠。 本港新冠肺炎疫情有所緩和，香港動漫電玩節行政總裁梁中表示，期望今年的入場人數不變；亦因今年同時舉行首屆巨匠潮流藝術玩具展，相信展商數目有所增長。他並透露已運用政府的資助，用作減免展商租金約七折優惠。

Cosplayer的安排措施未有變動，場內Cosplayer須預先登記，換裝後可免費進場。（資料圖片／高仲明攝）

繼書展未受疫情影響而會如常舉行後，今年第22屆香港動漫電玩節暨首屆巨匠潮流藝術玩具展，主辦方今日公布詳情，將於7月24至27日一連四日、在早上10時至晚上9時舉行，部分安排則有所改動。

以往動漫節大會為了參展商順利銷售限量品，大會將以實名登記制，為首天首500位入場觀眾預先登記。今年則設有手機應用程式app「凌速博覽」，下載並登記成會員後，可參加「500個頭籌卡實名登記抽籤編配」計劃，有機會成為首日展期的頭籌入場觀眾。

透過APP購買電子門票減5元

大會又指，今年的入場門票價格維持40元不變，但市民可透過APP，於7月10日起購買電子門票，首張可享5元優惠。市民亦可同樣於7 月10日起，在指定便利店購買預售票，或屆時於動漫節現場購票。而今年的珍藏版門票連限量版作品，每位設計師每日限量作品50至100份，亦須透過APP預訂。至於APP的啟動時間和詳細資料，大會則將於稍後時間公布。

此外，Cosplayer的安排措施未有變動，場內Cosplayer須預先登記，換裝後可免費進場，名額約200至300名；而場外Cosplayer則不受管制，可到3樓展覽廳自由活動。

香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，期望今年的入場人數不變，並希望政府派發的1萬元、市民無法離港等因素令人數增加。（香港動漫電玩節提供）

大會︰向展商提供七折租金優惠

香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，期望今年的入場人數不變，並希望政府派發的1萬元、市民無法離港等因素令人數增加。大會將根據政府及場館的要求採取防疫措施，基本的安排會做足，包括體量體溫、提出搓手液等。他又指，今年將會用盡場館的空間，以平衡攤位之間的通道和距離。

但梁未有具體透露今屆參展商的詳情，指部分展商受當地政府及其公司的政策未能參與，又指許多展商仍在準備不宜公布過多詳情，但相信展商數目稍微有增長，因「巨匠玩具展」展商能填補空缺。梁亦透露已運用政府的資助，用作減免展商租金約七折優惠。