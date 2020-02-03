【TiCA2020】台北國際動漫節開幕　即睇10大必睇攤位超吸引展商品

台北國際動漫節正式開展，雖然這次因為武漢肺炎爆發全球性疫情，導致主辦單位不敢大意，也要求進場館參觀的民眾務必要戴上口罩、測量額溫並且以酒精清潔手部方能入場，雖然排隊會多花一點時間，但也希望來參加動漫節的粉絲朋友們多加配合，不帶病原才能在接下來的展期中天天開心玩。今天編輯幫各位整理一份各大家攤位快速攻略，瞄準你要下手的精品周邊，Let's Go！

1. 群英社

以大空間與開放感吸引你對學園偶像們的注意，用愛填滿攤位吧！攤位上可以預購《網球王子 BEST GAMES!!》第三部特映會資格，還對《網王》念念不忘的粉絲們，輪到你了！

2. 木棉花

福袋堆成山大概就是動漫展常客們對木棉花的印象，不過近幾年自製周邊的精美程度已經可以媲美家居賣場，想搬家？想換新家具？找木棉花！這次推出的超大史萊姆懶骨頭，每個人看到都想趴一下，還有舒適好摸的《Re:0》地毯，更不要說各式各樣可愛又實用的抱枕了。各式周邊也開始侵入大家生活，有許多精緻又有巧思、看起來潮味十足的飾品，讓你全身穿搭也不突兀，做個低調宅一點都不難！

+ 16 + 15 + 14

3. 尖端出版

減少大量書籍並且排列出舒適動線，是這次尖端出版攤位的漂亮巧思，在擁擠的會場中想透個氣？那就來尖端攤位瞧瞧，有價格親切還能帶回超棒禮物的抽抽樂等你試手氣！

+ 2

4. 台灣角川

最忙碌的攤位非台灣角川莫屬，工讀生補書補到手抽筋，這次也帶來大量精品並且合併金銀標優惠，許多搭配組合雖然眼花撩亂，但卻是最為粉絲們著想的方案，趁這次動漫節一次完整帶回才不後悔！熱門新番《異種族風俗娘評鑑指南》原作也火熱販售中！

+ 17 + 16 + 15

5. 東立出版社

東立出版社這次推出半個攤位的「東粉挖寶區」，有五種折扣標籤：39折、49折、69折、79折、85折，以前買不下手的精品，這次說不定有機會能抱回家？前提是...各位粉絲動作要快點啦！晚人家一天來展場，好貨就光速消失再也撿不到啦～本季新番《虛構推理》原作也在東立出版熱賣中，還有《輝夜姬想讓人告白》相關書系，參加今天的簽名會回家後是不是讓你也想重溫劇情呢？快到東立出版社抱一套原作回家吧！

+ 9 + 8 + 7

6. 台灣東販年紀逐漸增長，想找的書漸漸脫離娛樂，變成想收藏工具書？台灣東販滿足你的心願！賽車初音小型簽名板和圓形徽章一應俱全，一字排開真叫人難以下手；角落小夥伴的可愛周邊除了在架上販賣外，結帳口旁邊還有角落小夥伴抽抽樂每年參戰，你今年抽了嗎？

+ 6 + 5 + 4

7. 長鴻出版社

長鴻外牆各種火辣的 BL 漫畫彩圖讓人看了超級心癢，今晚想吃怎樣的肉還猶豫不決，那就來一趟長鴻出版社吧～純情、悶騷、相知相惜的各種戀愛都能在這裡找到！當然一般漫畫及少女漫畫依舊不少，如果有人想要了解少女心的各種面貌，長鴻書版社準備的書系就可以告訴你──少女們絕不是好惹的生物，有時也想殘暴吃肉肉！

+ 7 + 6 + 5

8. 青文出版

秉持推薦好作品也不忘挖舊坑的青文出版社，這次的櫥窗展示以愛藏版書系為主，熱播新番原作則推薦《神推偶像登上武道館我就死而無憾》，即將播出的四月新番原作輕小說《轉生成女性向遊戲只有毀滅 END 的壞人大小姐》也加大力道宣傳中！其他的長青作品還有《月刊少女野崎同學》、《為了女兒》等等，這次都推出折扣價，可以讓書迷無負擔帶回最新集數！《小木乃伊到我家》則有許多療癒感十足的抱枕，今年冬天特別冷，那就跟小木乃伊一起取暖吧。

+ 9 + 8 + 7

9. 曼迪傳播

說到以男性偶像為主的動畫，你最先想到的是...？《歌之王子殿下》、《偶像夢幻祭》、《偶像星願》？曼迪一次網羅最 POP 的偶像們，這次更帶來《偶像夢幻祭》滿滿日版精品，包括扇子、抱枕、小攜帶包，這叫人怎麼能忍！另外《庫洛魔法使》、《名偵探柯南》自製周邊也漸漸往實用、低調的方向，跟你電波相同的朋友一定一眼就看出來，但電波不同也會覺得這週邊很可愛實用喔！今年則強推《戀與製作人》相關套裝商品，李許白周四家太太都別搶，因為每種周邊都是四人做好做滿，還有可愛 T 恤及連帽外套，即使天氣寒冷他也在身邊守護你～

+ 25 + 24 + 23

10. 普威爾

默默專注劇場版代理的普威爾，這次帶來《機動戰士鋼彈 （高達）NT》、《為美好的世界獻上祝福！紅傳說》、《魯邦三世 THE FIRST》等劇場版周邊，高高的貨架就是在吶喊著「快帶我們回家！」支持完劇場版動畫，有沒有哪些畫面是深植你心的呢？趁這個機會收藏周邊，也收藏那一幕你不想忘記的經典場面吧！

+ 6 + 5 + 4

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO