新冠肺炎｜再增3名返港菲傭確診　於樂芬大廈家居檢疫青年染疫

衛生署衞生防護中心公布，本港今日（29日）新增四宗新型冠狀病毒肺炎個案，均為輸入個案，已連續16日無錄得本地感染個案，全港至今累計1,204宗確診個案（包括一宗疑似個案）。 三宗女患者均於3月初回菲律賓，昨日（28日）回港後在亞洲國際博覽館接受病毒檢測證實確診；其中兩宗個案患者有流行病學關連，一人有出現咳嗽癥狀。據了解，三人均是約滿返回菲律賓的外傭，至今共23名確診患者來港前曾到訪菲律賓，當中主要是菲傭。 另外一名確診男子留學英國，在本月16日返港後，在尖沙咀樂芬大廈進行家居隔離檢疫。他有咳嗽癥狀，據衞生防護中心資料，他是在杜拜乘搭阿聯酋航空EK380返港，同機有十名乘客早前已確診，「疫機」上主要患者是巴基斯坦港人。

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累計確診增至1204宗

衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，至今本港個案累計1,204宗（包括一宗疑似個案）。新增確診個案包括三名曾到訪菲律賓的女子，以及一名曾在英國留學的男子。

三名確診菲傭是第1201宗至1203個案，她們在3月初返回菲律賓，年齡依次為36歲、53歲及36歲。第1203宗在上周六（27日）出現咳嗽徵狀；第1202宗及1203宗個案有流行病學關連，她們均無病徵。三人均在昨日返港，並由亞洲國際博覽館送往基督教聯合醫院治理，截至今日共23個確診患者曾到訪菲律賓。

而第1204宗個案，是曾經在英國留學的23歲男子，在本月16日返港，接受強制家居檢疫，居於尖沙咀諾士佛臺7至8號樂芬大廈。檢疫期間，他在上周六出現咳嗽徵狀，被送往伊利沙伯醫院治理。他返港時所乘搭的阿聯酋航空EK380，同機有十名乘客早前已確。